リーグ・アン 25/26の第29節 リヨンとロリアンの試合が、4月13日03:45にグルパマ・スタジアムにて行われた。

リヨンはロマン・ヤレムチュク（FW）、アフォンソ・モレイラ（FW）、ノア・ナーティ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロリアンはバンバ・ディエン（FW）、パブロ・パジス（FW）、ジャンビクトル・マケンゴ（MF）らが先発に名を連ねた。

23分、ロリアンが選手交代を行う。テオ・ル・ブリ（MF）からパノス・カツェリス（MF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

リヨンは後半の頭から3人が交代。ノア・ナーティ（MF）、ラシド・ゲザル（MF）、スティーブ・カンゴ（DF）に代わりオレル・マンガラ（MF）、コランタン・トリッソ（MF）、エンドリッキ（FW）がピッチに入る。

49分に試合が動く。リヨンのエンドリッキ（FW）のアシストからロマン・ヤレムチュク（FW）がヘディングシュートを決めてリヨンが先制。

さらに56分リヨンが追加点。コランタン・トリッソ（MF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、リヨンが2-0で勝利した。

なお、リヨンは45+1分にエインズリー・メイトランド ナイルズ（MF）、81分にタイラー・モートン（MF）、81分にエンドリッキ（FW）、90+1分にアフォンソ・モレイラ（FW）に、またロリアンは88分にバモ・メイテ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-04-13 05:51:04 更新