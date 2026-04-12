この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工学博士課程に在籍する韓国人留学生のパクくんが、自身のYouTubeチャンネルで「日本人が普通に食べているラーメンが、異常すぎた理由3つ」と題した動画を公開した。来日当初は「日本のラーメンもみんな一緒でしょ」と考えていた彼が、日本での生活を通じて体験した「ラーメンカルチャーショック」について、分析化学専攻の視点も交えながら熱く語った。



動画内でパクくんは、日本のラーメンが異常である理由として「種類の多さ」「味の奥深さ」「地域ごとの個性」の3点を挙げた。



まず種類の多さについて、スープだけで豚骨、塩、醤油と全く別次元の料理が存在することに驚いたという。特に博多の豚骨ラーメンについては「骨の奥まで煮出された豚の旨味が武器のようにぶつかってくる」と表現し、「飲み物じゃない武器だ」とその衝撃を語った。また、麺の太さや硬さ、トッピングの組み合わせによって「自分の一杯を完成させるアート」になると指摘した。



次に味の奥深さについて、創業50年を超える浅草の老舗「弁慶」の変わらぬ味と、錦糸町の「真鯛ラーメン 麺魚」のような革新的な一杯が共存している点に言及。「麺魚」の洗練された真鯛スープや提供スタイルを「食べるテクノロジー」と称し、老舗の記憶と革新の挑戦が同じテーブルに共存している日本のラーメン文化の深さを強調した。



最後に地域色について、博多の「元祖ラーメン長浜屋」、東京の「横浜家系ラーメン」、そして「ラーメン二郎」を例に挙げ、一杯でその街の空気や思想まで感じ取れると分析した。特に二郎系ラーメンについては、店舗に飛び交うコールを「一種の宗教儀式」と例え、「食べるんじゃなくて戦う」ものだと表現。その中毒性と破壊的な魅力に「理不尽だが忘れられない」と振り返った。



パクくんは、日本のラーメンを単なる食事ではなく「旅であり、出会いであり、人生の教科書」だと結論づけた。一杯一杯に店主の思いや地域の風土、時間の重みが溶け込んでいるとし、「観光地よりラーメンを巡れ」と視聴者に提言して動画を締めくくった。