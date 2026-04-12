やす子、一部ファンの“危険行為”に注意喚起「大事故につながる」
お笑いタレントのやす子（27）が11日、自身のXを更新し、ロケ移動中に起きた出来事を明かすとともに、ファンに向けて注意喚起を行った。走行中のロケバスの窓を叩かれたといい、「大事故につながる」と危険性を訴えた。
【写真】「やす子さんから大きなTVを5台頂きました！」児童養護施設に届いたテレビたち
やす子は「先程ロケバスに乗り込んで移動し始めた時に走行中のロケバスの窓を、ドンドン叩いてきたファン（？）の方、本当に危ないですし大事故につながるので、離れたところからお見守りください」と投稿。移動中の車両に接触する行為の危険性について具体的に言及した。
その一方で「応援は嬉しいです！ありがとうございます」と感謝の気持ちも示し、ファンへの配慮もにじませた。この投稿に対し、SNS上では「怖すぎる」「走行中は危ない」「安全第一で応援したい」「何もなくてよかった」などの声が相次いだほか、「同じファンとして申し訳ない」「事故が起きたら大変」といった冷静な意見も見られた。
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やす子は「先程ロケバスに乗り込んで移動し始めた時に走行中のロケバスの窓を、ドンドン叩いてきたファン（？）の方、本当に危ないですし大事故につながるので、離れたところからお見守りください」と投稿。移動中の車両に接触する行為の危険性について具体的に言及した。
その一方で「応援は嬉しいです！ありがとうございます」と感謝の気持ちも示し、ファンへの配慮もにじませた。この投稿に対し、SNS上では「怖すぎる」「走行中は危ない」「安全第一で応援したい」「何もなくてよかった」などの声が相次いだほか、「同じファンとして申し訳ない」「事故が起きたら大変」といった冷静な意見も見られた。