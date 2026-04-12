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YouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【輸入車をたっぷり楽しもう】知らなかった輸入車の世界～PART2～ 村上政/Gocar/多田えりか」と題した動画を公開した。自動車雑誌「ENGINE」の総編集長である村上政と、自動車解説者・ジャーナリストのGocarが、輸入車の独自の魅力と車を通じたライフスタイルの楽しみ方について語り合った。



トークライブは、雑誌「ENGINE」とイベントのコラボレーションラウンジにて行われた。まず村上が、自身が手掛ける「ENGINE」の独自性について言及。「クルマを柱にしたライフスタイル誌」として、ハイファッションのモデルを車の横に立たせるなど、既存の専門誌にはない世界観を追求してきたと明かす。「クルマとライフスタイルを一緒に考える雑誌は世界に他にない」と、独自の視点をアピールした。



続いて話題は「輸入車を選ぶ理由」へ。20年近く様々な輸入車を乗り継いできたGocarは、その魅力を「生活に馴染むんだけど、馴染みすぎていない」点だと表現。「美味しいおうどんに七味唐辛子を入れたようなもの」と独特の例えを口にした。さらに、「無駄にガソリンを使って遠いところへ行き、写真だけ撮って帰ってくる」と、輸入車がもたらす“非日常感”について熱弁を振るった。



村上もこれに深く頷き、輸入車の魅力を「味の濃さ」だと強調。「ラーメンで言えば、麺が濃いのか、スープが美味しいのか。それぞれの国やメーカーに個性がある」と語る。また、ポルシェやアストンマーティン、フランス車など各国の車が持つ特有の乗り味や文化的な背景についても解説。「クルマを手に入れるということは、そのクルマが持つ物語の中に入ること」だと力説した。



動画の終盤では、電気自動車が普及する現代においても、メーカーごとの個性や車を運転する本質的な楽しさは失われないと語られた。輸入車が単なる移動手段ではなく、人生を豊かにするスパイスであることを改めて感じさせる対談となっている。