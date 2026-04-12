コムドットが挑んだ過酷な生配信の最中、一世を風靡した人気YouTuberがサプライズで登場し、自身の全盛期における衝撃の収入を激白。その金額にコムドットの面々もネットも騒然となった。

【映像】“伝説のYouTuber”、破格の収入を初告白（実際の様子）

賞金1億円を懸けた生放送番組『コムドット30時間フェス』内でのことである。注目を集めたのは、100人の覆面集団の中からリーダー・やまとをハグのみで探し出す「やまとを見つけろ！100人ハグ」という企画だ。メンバーのあむぎりが「12番」の人物を選び、顔を覆っていた箱を外すと、そこにはかつてのYouTube界を象徴するマックスむらいが姿を現した。まさかのレジェンドの登場に、コムドットの面々は「マックスむらいさん！？」「何やってるんですか！」と驚きを隠せず、現場は騒然となった。

話はマックスむらいの全盛期における収入面へと及んだ。現在、原宿でどら焼き専門店を営むなど近況が語られる中、当時の稼ぎを問われると「マックスむらいの事業、動画とかいろんなグッズとかで言うと、1年で25、6億」と、2014年当時の凄まじい収入を告白した。

これにはメンバーも「えええ！」「すごすぎる」「えぐい」と絶叫。本人は「でも固定給だったんで（自分の給料は）全然なんですけど」と笑いを誘いつつも、大先輩として「いつまでも楽しく笑顔で、みんなでわちゃわちゃやってください」と、後輩たちへ愛のあるメッセージを送っていた。

一連の登場と告白に対し、視聴者からは「伝説のYouTuberきた」「夢があり過ぎる」「コムドット分を1人！？」「すご！」「え！！！！！えぐ！！！！」といった驚きの声があがっている。