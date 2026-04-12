俳優中島裕翔（32）が11日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTの公式サイトなどで、女優新木優子（32）と結婚すると発表した。

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中島はゴールデンタイム連ドラ初主演作の16年フジテレビ系「HOPE〜期待ゼロの新入社員〜」の遠藤憲一（64）や18、20年同局系「SUITS／スーツ」の織田裕二（58）吉田鋼太郎（67）はじめそうそうたる面々との共演も経て、俳優としてステップアップした。「どちらかというと地道なタイプなので、アイドル以外の普通の役もできるようにコツコツ頑張っていきたい」と話していた。

20年1月期に主演したテレビ東京系ドラマ「僕はどこから」主題歌のHey！Say！JUMP「I am」ではセンターも務めた。「普段センターにあまり立たないのでちょっと恥ずかしいですけど、周りが盛り上げてくれるのでうれしいです」。山田涼介（32）はじめ他のメンバーとはまた違う魅力でグループに幅をもたらした。関係者も「中島がいい具合に伸びてきている」と喜んでいた。

一方で本人は「いつか海外にも羽ばたきたい。意識して英語の勉強もしていかないと」とも明かし、23年にはベルリン国際映画祭で英語のスピーチを披露。グループ卒業は正直残念だったが、俳優に主軸を置く覚悟も感じさせた。私生活でも大きな節目を迎え、32歳となった中島は引き続き実直に芝居と向き合い飛躍してくのだろう。【横山慧】

◆中島裕翔（なかじま・ゆうと）1993年（平5）8月10日、東京都生まれ。04年事務所入り。Hey！ Say！ JUMPとして07年「Ultra Music Power」でCDデビュー。25年8月、グループ卒業。俳優としては14年「水球ヤンキース」でドラマ初主演。16年「ピンクとグレー」で映画初主演。19年「WILD」で舞台初主演。ファッション誌のレギュラーモデルを長年務め、ベストジーニストの殿堂入りも果たしている。血液型A。