【静岡県】夕陽の美しさにリラックス。なめらかな泉質の「堂ヶ島温泉」の魅力とは？
堂ヶ島温泉は、静岡県賀茂郡西伊豆町に位置し、伊豆を代表する景勝地として知られています。この地に温泉が湧出したのは1962年（昭和37年）と比較的新しく、堂ヶ島温泉ホテルの創業者が初めて掘削に成功したことが始まりです。
現在では海岸線に沿って多くの宿が建ち並び、海の絶景を生かした露天風呂に力を入れているのが特徴です。
泉質は硫酸塩泉で、肌触りがなめらかなことから「美人の湯」や「化粧の湯」としても親しまれています。
特に有名なのは、夕陽の美しさです。日本の夕陽100選にも選ばれており、浮島の間に沈んでいく真っ赤な夕陽は、自然が作り出す芸術的な風景として訪れる人々を魅了し続けています。
また、国の天然記念物でもある「天窓洞」は、遊覧船で中に入ることができ、天井に開いた穴から差し込む光が海面を青く輝かせる幻想的な光景を楽しめます。
日帰り温泉も充実しており、崖の上から海を見下ろす開放感抜群の「沢田公園露天風呂」や、温泉好きが集う「なぎさの湯」などがあります。ほかにも、伊豆の自然を体感できる「ピアドーム天窓」や、1年中蘭が楽しめる「らんの里」といった施設も点在しています。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
現在では海岸線に沿って多くの宿が建ち並び、海の絶景を生かした露天風呂に力を入れているのが特徴です。
泉質は硫酸塩泉で、肌触りがなめらかなことから「美人の湯」や「化粧の湯」としても親しまれています。
「堂ヶ島温泉」周辺には何がある？堂ヶ島温泉の周辺には、自然の神秘を感じられるスポットが豊富にそろっています。最も象徴的なのが「三四郎島」で、潮が引いた時にだけ海岸と島が陸続きになる「トンボロ現象」が見られることで有名です。
また、国の天然記念物でもある「天窓洞」は、遊覧船で中に入ることができ、天井に開いた穴から差し込む光が海面を青く輝かせる幻想的な光景を楽しめます。
日帰り温泉も充実しており、崖の上から海を見下ろす開放感抜群の「沢田公園露天風呂」や、温泉好きが集う「なぎさの湯」などがあります。ほかにも、伊豆の自然を体感できる「ピアドーム天窓」や、1年中蘭が楽しめる「らんの里」といった施設も点在しています。
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