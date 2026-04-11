＜80代！独身の義伯母＞義両親と夫「仕事辞めて介護しろ」勝手に話を進めないでッ！【第3話まんが】
私はミユキ（49歳）。旦那のカズオと結婚し、娘のモモと息子のユウトはもう20代の社会人です。義両親も今や70代後半。義父が年を取って足を悪くしてから、義母はやたらと介護の話をしてくるようになりました。どうやら私のことをあてにしているようですが……。義両親には今までさんざんデリカシーのない発言を繰り返され、嫌な思いをさせられてきました。義母はフルタイムで働いている私に、当然のように介護を押し付ける気でいるようです。
「子どもはまだ作るなってモモに言っておいてよ！」義母からそう言われて絶句しました。まさかモモまで介護要員にしようだなんて……！ あまりの発言にゾッとします。しかも義母は、私に正社員の仕事を手放せと言うのです。
「スズさんの介護をミユキとモモにさせて、財産をもらおう」旦那と義母がニヤニヤしながらそんな計画を練っているので、私はものすごく気分が悪くなりました。私とモモが苦労する前提の話だし、スズさんだって断ってくるはずです。
スズさんは聡明な人だから、老後のことも自分で考えているはず。そうでなくても、あの優しいスズさんが私たちの介護をあてにしているとは考えられません。「ずっと看護師をしていたから金はたっぷりあるはず」そう言って勝手に話を進めようとする旦那や義母に、私は嫌悪感しかありませんでした。
義実家では、嫁の私が介護するのは当たり前といった雰囲気です。この調子だと旦那も「介護しないなら離婚」と言い出すかもしれません。でもたとえ離婚になったとしても、義両親の介護なんて絶対しない……！ 私はそう心に決めたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
「子どもはまだ作るなってモモに言っておいてよ！」義母からそう言われて絶句しました。まさかモモまで介護要員にしようだなんて……！ あまりの発言にゾッとします。しかも義母は、私に正社員の仕事を手放せと言うのです。
「スズさんの介護をミユキとモモにさせて、財産をもらおう」旦那と義母がニヤニヤしながらそんな計画を練っているので、私はものすごく気分が悪くなりました。私とモモが苦労する前提の話だし、スズさんだって断ってくるはずです。
スズさんは聡明な人だから、老後のことも自分で考えているはず。そうでなくても、あの優しいスズさんが私たちの介護をあてにしているとは考えられません。「ずっと看護師をしていたから金はたっぷりあるはず」そう言って勝手に話を進めようとする旦那や義母に、私は嫌悪感しかありませんでした。
義実家では、嫁の私が介護するのは当たり前といった雰囲気です。この調子だと旦那も「介護しないなら離婚」と言い出すかもしれません。でもたとえ離婚になったとしても、義両親の介護なんて絶対しない……！ 私はそう心に決めたのでした。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子