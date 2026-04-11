新木優子、中島裕翔との結婚を報告「人生の新たな節目を迎えることとなりました」
俳優の新木優子（32）が11日、所属事務所の公式サイトにて、俳優・中島裕翔（32）との結婚を報告した。
【写真】そろって『SUITS/スーツ』に出演！中島裕翔＆新木優子の“共演ショット”
所属するスターダストプロモーションが「この度、新木優子が中島裕翔さんと結婚することをご報告させていただきます。これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と伝え、「これからも感謝の気持ちを忘れずお仕事に邁進してまいりますので、今後とも引き続き、応援のほどよろしくお願い申し上げます」とつづった。
これに続き、新木が「いつも応援してくださっている皆様、お世話になっている皆さまにご報告があります」と書き出し、「このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました」と報告。「10歳で事務所に所属してから、数えきれないほどの素敵なご縁に恵まれて、自分らしくお仕事を続けることが出来ていることのありがたさを感じる日々です。未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝え、直筆のサインを添えた。
なお中島も同日、所属事務所を通じた発表で「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とつづり、「これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」と伝えた。
新木は1993年12月15日生まれ、東京都出身。スターダストプロモーション所属。2014年、ファッション誌『non-no』（集英社）の専属モデルとなる。2015年、結婚情報誌『ゼクシィ』（リクルートホールディングス）の8代目CMガールに起用され話題に。主な出演作として、配信ドラマ『ラブラブエイリアン』（16年）、ドラマ『100万円の女たち』（17年）、ドラマ『CRISIS 公安機動捜査隊特捜班』（17年）、映画『悪と仮面のルール』（18年）、映画『あのコの、トリコ。』（18年）、ドラマ『モトカレマニア』（19年）、ドラマ『セイレーンの懺悔』（20年）、ドラマ『六本木クラス』（22年）、映画『バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版』（22年）、ドラマ『単身花日』（23年）、ドラマ『SUITS/スーツ』シリーズなど、その他、映画・ドラマ・バラエティにも幅広く出演。21年1月、『第32回 日本ジュエリー ベストドレッサー賞』20代部門に選ばれた。
中島は1993年8月10日生まれの32歳。所属はSTARTO ENTERTAINMENT。2007年にHey! Say! JUMPのメンバーとしてCDデビュー。2025年8月末でグループを卒業し以降はソロで活動している。俳優として『水球ヤンキース』（2014年）、『秘密〜THE TOP SECRET〜』（2025年）などの主演作を持つ。この『FINEBOYS』（2012年〜2017年）、『MEN'S NON-NO』（2017年〜2025年）のレギュラーモデルに。2017年から3年連続で『ベストジーニスト』一般選出部門男性1位を獲得し殿堂入りしている。
中島と新木は『僕らのごはんは明日で待ってる』（2017年公開）、ドラマ『SUITS／スーツ』2018年、2020年※フジテレビ）で共演した。
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所属するスターダストプロモーションが「この度、新木優子が中島裕翔さんと結婚することをご報告させていただきます。これからも温かく見守っていただけますと幸いです」と伝え、「これからも感謝の気持ちを忘れずお仕事に邁進してまいりますので、今後とも引き続き、応援のほどよろしくお願い申し上げます」とつづった。
なお中島も同日、所属事務所を通じた発表で「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」とつづり、「これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」と伝えた。
新木は1993年12月15日生まれ、東京都出身。スターダストプロモーション所属。2014年、ファッション誌『non-no』（集英社）の専属モデルとなる。2015年、結婚情報誌『ゼクシィ』（リクルートホールディングス）の8代目CMガールに起用され話題に。主な出演作として、配信ドラマ『ラブラブエイリアン』（16年）、ドラマ『100万円の女たち』（17年）、ドラマ『CRISIS 公安機動捜査隊特捜班』（17年）、映画『悪と仮面のルール』（18年）、映画『あのコの、トリコ。』（18年）、ドラマ『モトカレマニア』（19年）、ドラマ『セイレーンの懺悔』（20年）、ドラマ『六本木クラス』（22年）、映画『バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版』（22年）、ドラマ『単身花日』（23年）、ドラマ『SUITS/スーツ』シリーズなど、その他、映画・ドラマ・バラエティにも幅広く出演。21年1月、『第32回 日本ジュエリー ベストドレッサー賞』20代部門に選ばれた。
中島は1993年8月10日生まれの32歳。所属はSTARTO ENTERTAINMENT。2007年にHey! Say! JUMPのメンバーとしてCDデビュー。2025年8月末でグループを卒業し以降はソロで活動している。俳優として『水球ヤンキース』（2014年）、『秘密〜THE TOP SECRET〜』（2025年）などの主演作を持つ。この『FINEBOYS』（2012年〜2017年）、『MEN'S NON-NO』（2017年〜2025年）のレギュラーモデルに。2017年から3年連続で『ベストジーニスト』一般選出部門男性1位を獲得し殿堂入りしている。
中島と新木は『僕らのごはんは明日で待ってる』（2017年公開）、ドラマ『SUITS／スーツ』2018年、2020年※フジテレビ）で共演した。