育児に失敗し我が子を遠ざけるようになった父。それでも息子は彼と向き合おうとするが…家族とは何かを問いかける物語【書評】

育児に失敗し我が子を遠ざけるようになった父。それでも息子は彼と向き合おうとするが…家族とは何かを問いかける物語【書評】