「明らかに的外れ」イチロー氏銅像のバットがポッキリ…気まずいアクシデントに米記者も衝撃「荘厳な瞬間となるはずだった」

根元からバットがバキッと折れてしまったイチロー氏の銅像(C)Getty Images

まさかのハプニングが“笑撃”を生んだ。

現地時間4月10日、マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が、本拠地のT-モバイルパークに設置された銅像の除幕式に出席。かつてのチームメイトであるケン・グリフィーJr.氏とエドガー・マルティネス氏とともに晴れ舞台に立った。

【動画】バットがポッキリ 現場で気まずくなったイチロー氏の銅像除幕式

アクシデントが起きたのは、幕を下ろす瞬間だった。左打席でバットを立てるルーティンがデザインされた銅像が姿を露わにすると、両レジェンドと覆っていた布を引っ張ると、バットが手元からポッキリ。なんと折れ曲がっていた。これにはイチロー本人も銅像を指差しながら爆笑した。

予期せぬアクシデントは、地元でも小さくない反響を生んだ。米スポーツ専門局『NBC Sports』は「式典は波乱含みの展開となった」と伝え、除幕の瞬間について「マリナーズにとって、明らかに的外れな式典だった。一部のファンからはブーイングが起きたほどだ」と描写した。

また、米版『Yahoo! Sports』のイアン・キャッセルベリー記者も「銅像のポーズは正確だった。しかし、イチローのバットは式を無事に乗り越えることができなかった」とリポート。「マリナーズの象徴的存在であるイチローにとって、荘厳な瞬間となるはずだったものが、出席者数名がビデオに記録したように、少々気まずいものになってしまった」と嘆いた。