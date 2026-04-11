元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏が11日までに自身のXを更新。ラーメン店における「ライス」をめぐる事態についてつづった。

鈴木氏は9日夜の更新で「たしかに、セット頼んだんだけど ライスだけ出てきて ラーメン出てくるまで2分ほど」と、ラーメン店で先にライスが運ばれ、その約2分後にラーメンがきたことを記した。

そしてテーブルの上にお椀に入ったご飯だけが置かれた写真を添付しつつ「なぜ、ライスだけ先に出すのか？意味があるのか？意味があるとしたら。知りたい」と述べた。

この投稿に対し「めっちゃ分かります。。。ラーメン待ってる間に米が冷めてカピカピになるし」「元ラーメン屋店員です。ラーメンは着丼した瞬間から賞味期限が刻々と切れて行きます。ラーメンとライスを一緒に食べるの分かってるので、比較的味の落ちないライスを先に出して最高の状態でセットを召し上がってもらうようにその時間配分でお出ししています」「確かにライスだけ先に出されると違和感は感じる」「すぐにラーメン出てくるよの合図だと思ってくれたら嬉しいな ラーメン屋勤務より」「自分ラーメン屋さん経験者です お客様がたくさん居て忙しい時って1つでも作業終わらせ次の仕事に対応しながら、なるべく先に来たお客様に順番良くこなしていかなくてはならないんですよ」「俺はヤダぞ ご飯だけ目の前に置かれて待て状態になるのは」「まぁ普通はラーメン先に出して直ぐにご飯でしょうね」などと、11日午前9時の時点で3000件近いコメントが寄せられるなど、さまざまな意見が書き込まれる反響となっている。