ソフトバンクは10日、新料金プラン「テイガク放題」を発表した。利用料は、月額8008円。6月2日に提供が開始される。

「テイガク放題」は、無制限のデータ通信と、「SoftBank Starlink Direct」など複数のサービスがセットになった通信プラン。基本料は月8008円で、「新みんな家族割」「おうち割 光セット」「PayPay カード割」などの割引を利用することで、最安で月5148円で利用できる。

また、複数のサービスが追加料金なしで利用できる。対象は、衛星通信サービスの「SoftBank Starlink Direct」、混雑時でも高速に通信できる「Fast Access」、200以上の国や地域でデータ通信が無制限に利用できる「海外データ放題」、アメリカでデータ通信やSMS・通話が使い放題の「アメリカ放題」、ソフトバンク回線が利用できない場合に他社の通信網が利用できる「JAPANローミング」、ヤフー!やLINEの有料サービスが利用できる「LYP プレミアム」など。

また、「毎月ポイント特典」として、月に200円相当のPayPayポイントが付与される。

同時に発表された「ペイトク2」（月額1万538円）と比べると、「ペイトク2」のほうが利用料は高く、利用可能なサービスに「YouTube Premium Liteセット」が含まれる。また、PayPay利用時に「ペイトク2」向けのポイント付与率が設定され、「ペイトク」という名前が示す通り、PayPayの利用に応じたPayPayポイントがより多くもらえる。

「テイガク放題」は使い放題の通信、各種割引、利用可能なサービスはほぼ同じだが、PayPayポイント還元の仕組みを省いた格好だ。