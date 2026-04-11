【義母「ウナギ弁当あげない！」】「親戚付き合い」割り切った方がいいのかも＜第6話＞#4コマ母道場
お嫁さんとお義母さんとの関係性は、なかなか難しいもの。決して正解はありませんが、お義母さんがお嫁さんを「よそのご家庭のお嬢さん」という認識で見ることができないと、こじれる可能性が大きくなります。今回はおすそ分けが大好きなお義母さんのお話です。はたしてそこに見え隠れする本心とは……？
第6話 付き合いのひとつ
【編集部コメント】
「文句を言うくらいなら行かなければいいじゃん」そういう意見もあるでしょう。でも実際、毅然と「行かない」と言える人って少ないのではないでしょうか。ましてや他の人が絡んでくるとなると、「自分の気持ち」よりも「周りとの調和」を優先してしまうのも間違いではありません。ただ無理をしすぎると、後々別のところで爆発してしまうのでは……。どうかシホさんには、できる範囲での対応をしてほしいと願ってしまいます。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
第6話 付き合いのひとつ
【編集部コメント】
「文句を言うくらいなら行かなければいいじゃん」そういう意見もあるでしょう。でも実際、毅然と「行かない」と言える人って少ないのではないでしょうか。ましてや他の人が絡んでくるとなると、「自分の気持ち」よりも「周りとの調和」を優先してしまうのも間違いではありません。ただ無理をしすぎると、後々別のところで爆発してしまうのでは……。どうかシホさんには、できる範囲での対応をしてほしいと願ってしまいます。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子