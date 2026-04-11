元ＮＨＫでフリーの和久田麻由子アナウンサー（３７）が、日本テレビの新報道番組「追跡取材 ｎｅｗｓ ＬＯＧ」（２５日スタート。土曜、後１０・００）のメインキャスターを同局の森圭介アナウンサー（４７）と務めることが１０日、都内で発表された。和久田アナは先月末にＮＨＫを退職して今月からフリーに転身したばかりで、フリーアナが多く所属する事務所「セント・フォース」入りもこの日、明らかになった。記者会見では新番組への意気込みと、ＮＨＫの退職理由を語った。

和久田アナは爽やかな表情で新たな門出を報告した。「アナウンサーの和久田麻由子です。このたび新しい挑戦的な番組に携わらせていただけること、心より光栄に思っています」。森アナも「自己紹介で（局名を入れずに）『アナウンサー』とおっしゃったことが、改めて新たな一歩を踏み出したんだなと。第一歩目の隣にいることができて非常に光栄」と笑顔でうなずいた。

和久田アナはＮＨＫで「ニュースおはよう日本」、「ニュースウオッチ９」、「ＮＨＫニュース７」などのキャスターを歴任。「ＮＨＫ紅白歌合戦」の総合司会や東京五輪開会式のキャスターも担当するなど大エースとして活躍していた。

この日はＮＨＫでの活動を「幅広い番組に携わった。全て私にとってかけがえのない財産」と振り返る一方、退職に至った一番の理由を「子供と過ごす時間を増やせればというところ」と説明。２児の母として「育児をする中で家族と過ごす時間と仕事とのバランスを考えるようになりました。もう少し柔軟な働き方を望むようになりまして、その気持ちが膨らんでいった」と明かした。

新番組は記者の「取材の記録」＝ＬＯＧ（ログ）をたどることがコンセプト。和久田アナは「熱量と挑戦的な姿勢に、伝え手の一人として純粋に心を動かされた。理想とする報道の形と重ね合わせることができた」と番組への思いを語り、「これまで以上に飾らない言葉でニュースを届けていきたい」と意気込んだ。

森アナは和久田アナを「傾聴力、深い思考、瞬発力、その場をぱっと明るくする力がある方。同業者として、アナウンサーとして至高の存在」と大絶賛。「王道にして至高。王道のままどんなことを言ってくれるのか、楽しみにしています」と期待感を語った。

また、この日は和久田アナのセント・フォース入りも判明。皆藤愛子やＮＨＫの先輩・神田愛花らも所属する事務所で、新たなスタートを切る。

◆和久田麻由子（わくだ・まゆこ）１９８８年１１月２５日生まれ、神奈川県出身。東大経済学部卒。２０１１年、ＮＨＫ入局。「ニュースおはよう日本」、「ニュースウオッチ９」、「ＮＨＫニュース７」などでキャスターを務めた。１９年、一般男性と結婚。２児の母。今年３月末でＮＨＫを退局。同４月からフリーアナウンサーとして活動。身長１６３センチ。血液型Ａ。趣味はミュージカル鑑賞。セント・フォース所属。