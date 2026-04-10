LINEヤフーは、LINEなど同社のスマートフォン向けアプリの一部が、衛星通信サービス「Starlink」上で利用可能になると発表した。4月13日から、順次対応する予定。

対応するアプリは、「LINE」「Yahoo! JAPAN」「Yahoo!防災速報」「Yahoo!天気」「Yahoo!メール」「Yahoo!マップ」「Yahoo!乗換案内」「Yahoo!カーナビ」「Yahoo!ニュース」の9つ。

これにより、圏外となる山間部や海上、既存の通信が利用できない災害時において、LINEを利用した連絡や、各アプリを通じた情報取得ができるようになる。

LINEでは、衛星通信用の専用UI「衛星モード」が追加される。メッセージの送受信を中心にした表示となり、利用できる機能が制限される。利用できる機能は、「1:1トーク」「グループトーク」「Keepメモ」「LINE公式アカウント」「LINEオープンチャット」など。その一方でLINEスタンプや絵文字・画像や動画の送受信、音声通話・ビデオ通話は衛星経由では利用できない。Starlink利用時に自動で「衛星モード」に切り替わる。

なお、LINE以外のアプリでは、全サービスが低速で利用できる。

Starlinkは、空が見える場所ならどこでもつながる衛星通信サービス。すでにauを通じてサービスが提供されており、ソフトバンクは本日から、ドコモは4月27日から、順次サービスの提供を開始する予定。利用には、各社指定のスマートフォンを用意し、専用の通信プランに加入する必要がある。また、利用できるアプリにも制限がある。

アプリ の対応予定日 アプリ LINE 4月21日以降 4月21日以降 Yahoo! JAPAN 4月20日以降 4月13日以降 Yahoo!防災速報 4月13日 4月13日 Yahoo! 天気 4月13日 Yahoo!マップ 4月13日以降 4月13日以降 Yahoo!乗換案内 4月13日以降 Yahoo!カーナビ 4月13日以降 Yahoo!メール 4月14日以降 Yahoo!ニュース 4月20日以降 4月20日以降