IMP.松井奏「sweet」初の男性レギュラーモデルに 5月号より新連載スタート
IMP.の松井奏が、ファッション誌「sweet」（宝島社刊）5月号よりレギュラーモデルとして誌面に登場することが決定。同誌の男性レギュラーモデル起用は松井が初となる。さらに、新連載「IMP.松井奏のA to Z」もスタートする。
【写真】IMP.が初の全国アリーナツアーを完走！ 横浜アリーナ公演フォトギャラリー
7人組男性グループIMP.の最年少メンバーとして活躍し、181cmの高身長でモデルとしての活躍にも注目が集まる松井。「sweet」に初登場したのは3月号の特集『“春ニットと香り”でガーリームードを纏う』。その際の反響を受け、史上初のメンズ連載が実現した。
新連載「IMP.松井奏のA to Z」は、ファッション、ビューティ、カルチャーなど、彼の“好き”と“今”を切り取りながら魅力を深掘りしていく内容となっている。連載タイトルのキーワード「A」は“ARTIST”。アーティスト松井奏はIMP.としてステージに立つ瞬間に何を感じ、何を届けようとしているのか。パフォーマンスに込める思いと表現へのこだわりについて語る。
山口真澄編集長は、「初めての撮影で会った瞬間“笑顔”の破壊力がすごかった。けど、いざカメラの前に立つと、モデルとしての“スタイリッシュな佇まい”も圧倒的で。最高にスウィートな魅力が彼にはあると思い、連載のスタートを決めました。愛嬌もあり、計算なしのピュアなコミュニケーションも魅力的なので、そんな一面もSNS等では惹き出せたらと思います」と、松井の印象と新連載の経緯を明かしている。
「sweet」が掲げる“大人可愛い”。以前は女性だけの世界観を徹底していたが、現在は性別を超えて進化。5月号では初めて男性グループが表紙を飾り、初の男性連載が始まるなど、新たな風が吹き込み始めている。
『IMP.松井奏のAtoZ』第1回が掲載される「sweet」5月号は、4月11日発売。
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7人組男性グループIMP.の最年少メンバーとして活躍し、181cmの高身長でモデルとしての活躍にも注目が集まる松井。「sweet」に初登場したのは3月号の特集『“春ニットと香り”でガーリームードを纏う』。その際の反響を受け、史上初のメンズ連載が実現した。
山口真澄編集長は、「初めての撮影で会った瞬間“笑顔”の破壊力がすごかった。けど、いざカメラの前に立つと、モデルとしての“スタイリッシュな佇まい”も圧倒的で。最高にスウィートな魅力が彼にはあると思い、連載のスタートを決めました。愛嬌もあり、計算なしのピュアなコミュニケーションも魅力的なので、そんな一面もSNS等では惹き出せたらと思います」と、松井の印象と新連載の経緯を明かしている。
「sweet」が掲げる“大人可愛い”。以前は女性だけの世界観を徹底していたが、現在は性別を超えて進化。5月号では初めて男性グループが表紙を飾り、初の男性連載が始まるなど、新たな風が吹き込み始めている。
『IMP.松井奏のAtoZ』第1回が掲載される「sweet」5月号は、4月11日発売。