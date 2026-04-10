人気ラッパーのカニエ・ウェストが、イギリス政府から入国を拒否されたことを受け、出演が予定されていたワイヤレス・フェスティバルの中止が決定した。7月にロンドンで開催が予定されていた同音楽フェスで、3日間にわたりカニエがヘッドライナーを務めることが発表されて以来、批判が高まっていた。



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主催者のフェスティバル・​リパブリックは7日、フェスティバルの中止を発表。​全てのチケット購入者に払い戻しを行うとしている。



過去の反ユダヤ主義的発言や​ナチズム賛美が問題視されてきたカニエ。キア・スターマー英首相は「カニエ・ウェストはそもそもワイヤレスのヘッドライナーに招かれるべきではなかった」「英政府はユダヤ人コミュニティーを強く支持しており、反ユダヤ主義という毒に立ち向かい、打ち破るための取り組みを決して止めることはない」「国民を守り、われわれの価値​観を堅持するために必要な​行動を常に取る」とコメントを出している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）