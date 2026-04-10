英政府 人気ラッパーの入国拒否 フェスティバルも中止 首相がコメント発表する異例の事態に
人気ラッパーのカニエ・ウェストが、イギリス政府から入国を拒否されたことを受け、出演が予定されていたワイヤレス・フェスティバルの中止が決定した。7月にロンドンで開催が予定されていた同音楽フェスで、3日間にわたりカニエがヘッドライナーを務めることが発表されて以来、批判が高まっていた。
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主催者のフェスティバル・リパブリックは7日、フェスティバルの中止を発表。全てのチケット購入者に払い戻しを行うとしている。
過去の反ユダヤ主義的発言やナチズム賛美が問題視されてきたカニエ。キア・スターマー英首相は「カニエ・ウェストはそもそもワイヤレスのヘッドライナーに招かれるべきではなかった」「英政府はユダヤ人コミュニティーを強く支持しており、反ユダヤ主義という毒に立ち向かい、打ち破るための取り組みを決して止めることはない」「国民を守り、われわれの価値観を堅持するために必要な行動を常に取る」とコメントを出している。
（BANG Media International／よろず～ニュース）