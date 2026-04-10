スリムクラブ真栄田、“沖縄のすき焼き”を紹介しフォロワー驚き「えっ!!沖縄は鍋でやらないんですか？」「これはこれで美味しそう」
お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が6日、自身のXを更新。“沖縄のすき焼き”を紹介し、驚きの声が上がっている。
【写真】「沖縄は鍋でやらないんですか？」フォロワー驚き…“沖縄スタイル”のすき焼きを紹介したスリムクラブ真栄田
真栄田は「沖縄のすき焼きです。東京で、すき焼き食べた時、鍋に入ってて卵は別皿でびっくりしました」と投稿。写真には、具材のすべてがスプーン付きの平皿に盛られた“すき焼き”が写っており、中央には卵が添えられている。鍋で煮る一般的なイメージとは異なる、沖縄ならではのスタイルが披露された。
この投稿には「えっ!!沖縄は鍋でやらないんですか？初めて知りました」「ほんとに沖縄はこうなの!?」「沖縄の食堂ならすき焼きはこれで出てきますよね？」「沖縄あるある」「すき焼きにも、こんなに地域差があるなんて」「これはこれで美味しそうです」「沖縄すき焼き初めて見たわ！」「すみません！沖縄の者です！ これが普通のすき焼きじゃないのですか？」「なんか洋風ですね！」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「沖縄は鍋でやらないんですか？」フォロワー驚き…“沖縄スタイル”のすき焼きを紹介したスリムクラブ真栄田
真栄田は「沖縄のすき焼きです。東京で、すき焼き食べた時、鍋に入ってて卵は別皿でびっくりしました」と投稿。写真には、具材のすべてがスプーン付きの平皿に盛られた“すき焼き”が写っており、中央には卵が添えられている。鍋で煮る一般的なイメージとは異なる、沖縄ならではのスタイルが披露された。