「東都大学野球、東洋大１６−９立正大」（８日、神宮球場）

第１週の３回戦２試合が行われ、国学院大と東洋大が勝ち、ともに２勝１敗で勝ち点を挙げた。国学院大は三回に１０点を挙げ、１２−４で中大を破った。東洋大は１０季ぶりに１部復帰した立正大を１６−９で下した。

高く舞い上がった打球が左翼席に吸い込まれていく。軽い足取りでダイヤモンドを一周し、ナインと雄たけびを上げて喜んだ。立正大・椎木卿五捕手（２年・横浜）が今季リーグ戦１号をマークした。

１−９の四回２死二塁。初球の１４０キロ直球を振り抜く２ラン。「１本出たというのは自信になる」と胸を張った。自身初の１部リーグ。「球に対して打球がうまく出せていなかった」と“壁”を感じていた中での一発だった。

中日、ロッテなどで捕手を務めた父・匠氏から、開幕前に「思い切って楽しくやれば自然と結果はついてくる。いつも通りやってこい」とエールをもらった。チームは敗戦したが、椎木は「楽しんで野球をやることは忘れずに。４割を打てる選手になりたい」と次戦を見据えた。

◆椎木 卿五（しいぎ・けいご）２００６年５月１３日生まれ、１９歳。千葉県船橋市出身。１８０センチ、８６キロ。右投げ右打ち。幼稚園の年中時に夏見台アタックスで野球を始める。横浜では１年秋にベンチ入り。高校通算１８本塁打。父は中日、ロッテなどで捕手を務めた椎木匠氏。５０メートル走は６秒４。