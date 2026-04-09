見えないゴミを、光で暴く。可視化技術が、掃除の「やり残し」をゼロにする【ダイソン】の掃除機がAmazonに登場中‼
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考える掃除機。ピエゾセンサーがゴミの量を瞬時に見極め、吸引力を自動で操る【ダイソン】の掃除機がAmazonに登場!
掃除の常識を、光と知能が塗り替える。このクリーナーの最大の特徴は、フローリングに潜む微細なホコリを浮かび上がらせる「Fluffy Opticクリーナーヘッド」だ。正確に角度調整された光が、肉眼では捉えきれないゴミを鮮明に可視化し、確実な取り逃しを防ぐ。さらに、カーペットの掃除やペットとの暮らしに最適な「Motorbarクリーナーヘッド」を搭載。43個のコーム型ブレードが、ブラシに絡まろうとする毛を自動で解消し、あらゆる床タイプをパワフルに清掃する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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驚くべきは、その「賢さ」だ。吸引口に設置されたピエゾセンサーが、吸い込むゴミの量やサイズをリアルタイムで検知。最適な吸引力へ自動で調整するため、バッテリーを無駄にせず、常に効率的な掃除が可能だ。捕らえたゴミは、高性能HEPAフィルターによって0.1ミクロンもの微細な粒子やウイルスまでしっかりと閉じ込められ、部屋には浄化されたクリーンな空気だけが排出される。
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使い勝手においても、一切の妥協はない。付属の自立式充電スタンド「Floor Dok」は、壁に穴を開けることなく本体やツールを美しく収納しながら、常にフル充電の状態をキープする。床掃除だけでなく、ツールを付け替えるだけでハンディや布団クリーナーとしても活躍する一台三役の柔軟性が、家中の清掃をこれ一台で完結させる。ワンタッチでゴミに触れずに捨てられる衛生的な構造や、フィルター類を丸ごと水洗いできるメンテナンス性の高さも、日々のストレスを劇的に軽減する。
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アマゾン限定のクリーニングクロスも付属するこの特別な一台を手に取れば、これまで見落としていた汚れまで一掃され、住まいがかつてない輝きを取り戻すはずだ。
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