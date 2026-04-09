蒼井優「夫の実家を娘と2人で訪問」エピソードで際立つ“超多忙”夫・山里の不在「週7」生放送、体調不良で欠席も

4月8日、女優の蒼井優が東京都内でおこなわれた「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」の新CM発表会で、私生活について語り、話題を呼んでいる。

「蒼井さんは2019年、南海キャンディーズの山里亮太さんと結婚しました。2022年8月に、第1子となる女児を出産しており、現在は3歳の子どものママです。蒼井さんは『よく義理の父母の家に、娘と2人で行く』と話しており、山里さんの実家を頻繁に訪れていることが明かされました」（スポーツ紙記者）

なんともほっこりとするエピソードであるものの、「娘と2人で行く」ということで“山里の不在”もわかるエピソードだ。それもそのはず、現在の山里は多忙をきわめている。芸能ジャーナリストが語る。

「山里さんは2023年4月から、平日朝の情報帯番組『DayDay.』（日本テレビ系）のMCを務めています。スタート時間は朝の9時ですから、早朝にテレビ局入りする必要があります。さらに、土曜日は朝の8時半からの生放送番組『土曜はナニする!?』（関西テレビ制作・フジテレビ系）に出演しています。加えて、水曜日の深夜には2時間の生放送ラジオ番組『水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論』（TBSラジオほか）のパーソナリティを担当しています。週7本の生放送レギュラー番組をこなしているので、“実家に帰るヒマもない”状態なのかもしれません」

2025年12月には、体調不良による生放送の欠席が続いた。

「山里さんは12月8日から3日連続で『DayDay.』を欠席しています。9日には東野幸治さん、10日にはアンジャッシュの児嶋一哉さんが代理MCを務めました。10日深夜の『不毛な議論』から仕事に復帰しましたが、働きすぎなのではといった指摘が聞かれました」（同前）

驚くべきことに、山里はこれらの生放送以外の仕事も、精力的にこなしている。

「深夜番組『あざとくて何が悪いの?』（テレビ朝日系）のMCや、『東野山里のインプット』（BSよしもと）に出演するほか、ひとりしゃべりのトークライブ『山里亮太の140』を全国各地でおこなっています。公演は土日が中心ですから、週によっては1日も休みがない状態になります。さらに、ファンクラブ内では夜の時間帯に、有料オンライン配信を週1回、続けています」（同前）

山里がいまいちばんほしいのは“家族団らんの休日”かもしれない。