フォーティーセブン 春夏新作♡爽やかシアサッカーキャップ登場

春夏コーデに取り入れたい、軽やかなキャップが登場♡フォーティーセブンの定番シルエット「CLEAN UP」から、爽やかなシアサッカー素材を使用した新作がラインナップしました。カジュアルながら上品さも感じられるデザインで、日常のスタイリングにさりげなくアクセントをプラス。これからの季節にぴったりの注目アイテムです♪

爽やかなシアサッカー素材

新作キャップは、表面の凹凸が特徴のシアサッカー素材を採用。肌離れがよく、さらっとした快適な着用感が魅力です。

軽やかさと上品さを兼ね備えた素材で、カジュアルになりすぎず大人のコーデにも取り入れやすい仕上がり。春夏シーズンにぴったりの爽やかさを演出します。

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選べるデザインとカラー♡

カラーはブルー・ネイビー・ベージュの3色展開。ブルーはストライプ柄が際立ち、より涼しげな印象に。

デザインはニューヨーク・ヤンキースやロサンゼルス・ドジャースのロゴをあしらったモデルを展開。スポーティーさとファッション性を両立したバランスが魅力です。

快適なシルエットと仕様

シルエットは浅めのクラウンとカーブドバイザーが特徴の「CLEAN UP」。やわらかな被り心地で、長時間でも快適に過ごせます。

調整可能なストラップ付きで、サイズ調整も簡単。性別や年齢を問わず幅広いスタイルにフィットします。価格は各4,400円（税込）です。

春夏コーデのアクセントに

フォーティーセブンの新作キャップは、機能性とデザイン性を兼ね備えた優秀アイテム♡軽やかな素材感と爽やかなカラーで、春夏コーデにぴったりです。

カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、1つ持っておくと活躍すること間違いなし。ぜひ季節のスタイリングに取り入れてみてください♪