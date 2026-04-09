―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月7日から8日の決算発表を経て9日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 ゲームウィズ <6552>

26年5月期第3四半期累計(25年6月-26年2月)の連結経常損益は2億0200万円の黒字(前年同期は2億1900万円の赤字)に浮上し、通期計画の5000万円(中央値)に対する進捗率は404.0％に達し、5年平均の122.7％も上回った。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6552> ゲームウィズ 東Ｓ +35.84 4/ 8 3Q 黒転

<2670> ＡＢＣマート 東Ｐ +7.44 4/ 8 本決算 0.36

<9720> グランド 東Ｓ +5.17 4/ 8 1Q 19.25

<2686> ジーフット 東Ｓ +3.48 4/ 8 本決算 －

<9946> ミニストップ 東Ｐ +1.34 4/ 8 本決算 黒転



<2459> アウン 東Ｓ +0.49 4/ 8 3Q 赤拡



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした9日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース