今季はやけに内角を攻められている。ドジャースの大谷翔平（31）のことだ。

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MLBのデータサイト「ベースボール・サバント」によれば、全196球のうち、真ん中から内側へのボールが昨年の37.3％から46.9％と大幅に上昇（内高約16％、内中16％、内低17％）しているのだ（日本時間8日時点）。

さらに、過去2年間（24〜25年）は外側低めのボールゾーンへの球が最も多かった（全体の約16％）が、今季は全体の約3％に激減。相手バッテリーが意識的に内角攻めをしているのは間違いない。

あくまで11試合に出場した段階だが、大谷は執拗な内角攻めに対して先端部分をくりぬいたバットで対応するなど、相手の攻めの上を行っている。8日のブルージェイズ戦は1打席目に外中心の攻めに対してストレートの四球を選び、2打席目には内角低めに2球続けられるも右前にクリーンヒット。7日の同戦では、左腕マンティプリーが内角低めに投じた150キロシンカーをバックスクリーンに叩き込む3号本塁打。NHKBSの中継で解説を務めたド軍OBの斎藤隆氏は、「見逃せばどうだろうっていうぐらい、インコースの厳しいボール。左バッターが左ピッチャーでああやって仕留める、すごいとしか言いようがないですね」と口をあんぐりさせた。

注意すべきはボールだけではない

米特派員のひとりがこう言う。

「相手チームは大谷を打ち取るうえで、『内角高めのファストボール、外角低めのブレーキングボール』のコンビネーションを基本としつつ、今季は執拗に内角を攻めている。さすがの大谷も開幕直後は12打席連続無安打と苦戦したものの、10四死球を選んで出塁率.407をマーク。昨季からの連続試合出塁を42試合に伸ばすなど、ボールの見極めができている。外中心の配球になれば大谷の思うツボ。対戦相手が今後も内角を厳しく攻め続ければ、死球禍に見舞われる可能性はある」

大谷はもともと死球数は多くない。体付近のボールに対して大袈裟にジェスチャーするのは、「場内のブーイングを誘うため。あえて投手に内角に投げづらくさせている」との指摘もあるほどだが、ド軍移籍1年目の24年にはチーム4位タイの6死球。昨季のパドレス戦では故意死球もあった。

大谷が注意すべきはボールだけではない。8日の同戦では五回無死一塁の3打席目、相手捕手が一塁へ牽制球を投じた際、相手の右手が大谷の左肘に衝突。大谷はその場で悶絶、その後ベンチで左肘を気にする場面もあった。

投球で抑えられないなら力ずくでも……となれば大問題だが、徹底マークを受ける二刀流だからこそ、心配にもなってくる。

その大谷は9日のブルージェイズ戦にリアル二刀流で出場。

打者としては相手投手陣に3打数無安打に抑えられたものの、一回に四球を選んで昨季から43試合連続出塁とし、09年にマリナーズ・イチローがマークした日本勢最長記録に並んだ。投手では6回を4安打1失点と好投したが、勝敗は付かず、2勝目はお預けとなった。

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ドジャースといえば佐々木朗希は早くも先発失格の危機に陥っているが、どうやら「球種を盗まれていた可能性」が浮上している。いったいどういうことか。

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