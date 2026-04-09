様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、機能的なお弁当箱やトートバッグなどの「スヌーピー」のランチグッズシリーズが登場！

毎日のランチタイムを彩る、鮮やかなギンガムチェック柄がポイントです☆

スケーター「スヌーピー」ランチグッズシリーズ

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、雑貨店など

スケーターから、「スヌーピー」をあしらった新しいランチグッズシリーズが登場！

鮮やかなギンガムチェック柄が目を引くデザインシリーズです。

さらに「SNOOPY FAMOUS BEAGLE」というメッセージが添えられており、蝶ネクタイをつけた「スヌーピー」の愛らしい姿が描かれています。

また、ランチグッズには、お弁当箱からの汁漏れや、持ち運び時のカチャカチャとした音など、小さなストレスを感じる場面も少なくありません。

そんな日常のお弁当作りや持ち運びにおける悩みを解決する機能性を備え、毎日のランチタイムをより豊かにします☆

音の鳴らないコンビセット ハシ18cm SNOOPY（チェックロゴ）

価格：1,210円（税込）

サイズ：約188×47×18mm（箸・スプーン全長18cm）

お弁当箱の持ち運び時の音鳴りを解消するコンビセットは、内部のシリコンクッションが箸とスプーンをしっかりホールド。

移動時の不快なカチャカチャ音を防ぎ、静かに持ち運びが可能です。

食洗機に対応しているため、毎日のお手入れも簡単に行えます。

4点ロックランチボックス SNOOPY（チェックロゴ）

価格：1,980円（税込）

サイズ：約175×129×58mm（容量：650ml）

4箇所のロックでしっかり密閉できるため、汁漏れを防ぎます。

食洗機に対応しており、実用新案・意匠登録済みの確かな設計です。

ウエット素材ペットボトルカバー SNOOPY（チェックロゴ）

価格：1,210円（税込）

サイズ：約直径80×270mm

カラー：レッド、イエロー、ブルー

水滴を吸収しやすくクッション性のあるウエット素材を使用しているため、カバンの中を濡らさずに持ち運べます。

3色の鮮やかなカラー展開！

「レッド」は、ランチボックスやコンビセットとおそろいの配色。

暑い季節にぴったりな、元気カラー「イエロー」！

冷たいドリンクから出る結露でカバンが濡れるのを防いでくれます。

さわやかな水色にイエローをポイント使いした「ブルー」

キュートにペットボトルを持ち運べます☆

帆布ランチトートバッグ SNOOPY（チェックロゴ）

価格：1,870円（税込）

サイズ：185×190×110mm

カラー：レッド、イエロー、ブルー

丈夫な帆布素材を使用しており、マチが広いためお弁当箱を水平に保ったまま安定して持ち運べます。

「スヌーピー」のポップなデザインが、ランチタイムのお出かけを彩ります。

ランチボックスやコンビセットとおそろいのカラー「レッド」

お弁当箱と一緒にマイボトルなども安定して収納できます。

持ち歩いていると目を引く、明るい「イエロー」のランチトート。

さらに、爽やかな「ブルー」も。

3色展開しているので、好きなカラーから選べます。

機能性とデザイン性を両立させた、蝶ネクタイ「スヌーピー」＆ギンガムチェックがかわいいランチグッズ！

スケーター「スヌーピー」ランチグッズシリーズは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

© 2026 Peanuts Worldwide LLC

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post カラフルなギンガムチェック＆大きな蝶ネクタイがかわいい！スケーター「スヌーピー」ランチグッズシリーズ appeared first on Dtimes.