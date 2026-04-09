【人気企画】リンツのチョコ詰め放題　最大約1690円お得、アウトレットは初開催

チョコレートブランド「Lindt（リンツ）」は4月10日から、人気企画のチョコレート詰め放題「PICK&MIX詰め放題」を開催する。価格はSサイズ税込3,980円から。

■全国の店舗で開催、アウトレットは初実施

実施店舗は、全国のリンツ ショコラ ブティック、ブティック＆カフェ、アウトレット店舗。開催期間は5月31日まで。

同企画は、「リンドール」をはじめとしたチョコレートを袋いっぱいに詰められる人気イベント。今回、アウトレット店舗では初の実施となり、参加機会が広がった。

詰め放題用の専用バッグは、SサイズとMサイズの2種類を用意。いずれもマチ付きの仕様にリニューアルし、より詰めやすくした。

さらに、6色から選べる専用ポーチが新たに登場。詰め放題で使用した後は、化粧品や小物、ぬいぐるみなどの収納やバッグへの取り付けなど、幅広い用途で活用できる。

カラーポーチ(レッド)

■「PICK&MIX詰め放題」価格（すべて税込）

・Sサイズ：3,980円

※リンドール約29粒（リンドール17粒、ジャンドゥーヤ12粒）想定で、通常より約650円お得

・Mサイズ：4,980円

※リンドール約42粒（リンドール24粒、ジャンドゥーヤ18粒）想定で、通常より約1,690円お得

【画像を見る】詰め放題の専用袋(Sサイズ／Mサイズ)

・カラーポーチ6種：各4,980円

※リンドール約38粒（リンドール22粒、ジャンドゥーヤ16粒）想定で、通常より約1,070円お得

※アウトレット店舗ではMサイズのみの販売で、税込4,900円で提供する。

■さくらやラズベリーなど多彩なフレーバー

対象商品は、「リンドール」の定番フレーバー「ミルク」のほか、季節限定の「さくら＆クリーム」「ラズベリー＆チーズケーキ」、「ナポリタン」など。

【画像はこちら】季節限定リンドール「さくら＆クリーム」「スプリング」「ラズベリー＆チーズケーキ」「ナポリタン」

専用バッグは、上部のジップが閉まるまで自由に詰めることができる。

■“推しカラー”で楽しめるポーチ6色

新登場の専用ポーチは、レッド、ピンク、イエロー、ライトグリーン、ブルー、パープルの全6色を展開。“推しカラー”を選ぶ楽しさも加わり、詰め放題体験の魅力を高めている。

「PICK&MIX詰め放題」への参加には、無料の会員登録が必要。当日の登録でも参加可能。

なお、オンラインショップでは詰め放題は実施せず、対象商品を10点以上購入した場合に専用ポーチをプレゼントする。