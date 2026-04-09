中川安奈アナ「私の中での常識が変わる瞬間！」NHKが電話番号・郵便番号の数字「0」の読み方を変更…反響続々
NHK放送文化研究所は8日、公式Xを通じ、電話番号・郵便番号の数字「0」の読み方を2026年度から変更したと知らせた。これに対して、元NHKアナウンサーらから多くの反響が寄せられている。
【画像】NHKが電話番号・郵便番号の数字「0」の読み方を変更→元アナら多彩な反応
「NHKではこれまで数字の『0』は『レー』と読むことを基本としてきました」とし、「2026年度から電話番号・郵便番号については読み方の決まりを『（1）ゼロ （2）レー』に変更」したと説明。そして「『どちらで読んでもかまわないが「ゼロ」が優先』となりました」と伝えた。
これは、昨年10月の「第1479回放送用語委員会」で議題として提案、決定されたもの。公式サイトでは、議論の経過が詳細に記載されている。
元NHKの中川安奈アナは、自身のXで「私の中での常識が変わる瞬間！」と反応。参議院議員に転身した牛田茉友氏は「090-…は『レイキュウレイ…』という音で放送上の第一アクセントとして長年選ばれてきましたが、そうでなくなるのは不思議な感覚です」とつづった。
このほかSNSでは、「これはすごいことだよ」「一般的にゼロと言うことが多くなっているので、自然な流れでは」「日本語の崩壊が進行してしまいそう」など、さまざまな声が飛び交っている。
【画像】NHKが電話番号・郵便番号の数字「0」の読み方を変更→元アナら多彩な反応
「NHKではこれまで数字の『0』は『レー』と読むことを基本としてきました」とし、「2026年度から電話番号・郵便番号については読み方の決まりを『（1）ゼロ （2）レー』に変更」したと説明。そして「『どちらで読んでもかまわないが「ゼロ」が優先』となりました」と伝えた。
元NHKの中川安奈アナは、自身のXで「私の中での常識が変わる瞬間！」と反応。参議院議員に転身した牛田茉友氏は「090-…は『レイキュウレイ…』という音で放送上の第一アクセントとして長年選ばれてきましたが、そうでなくなるのは不思議な感覚です」とつづった。
このほかSNSでは、「これはすごいことだよ」「一般的にゼロと言うことが多くなっているので、自然な流れでは」「日本語の崩壊が進行してしまいそう」など、さまざまな声が飛び交っている。