チンパンジーが凶暴化！『おさるのベン』のブルーレイ＆DVDが6月24日に発売
ハピネット・メディアマーケティングは、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』のウォルター・ハマダが製作を手がけた密室パニックスリラー『おさるのベン』のブルーレイ＋DVDセットを2026年6月24日に発売する。価格は5,390円で、同日にレンタルDVDもリリースとなる。
『おさるのベン』ブルーレイ＋DVDセットが2026年6月24日に発売
『おさるのベン』は、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）のウォルター・ハマダと『クワイエット・プレイス』シリーズ（2018〜）のパラマウント・ピクチャーズが手がけた密室パニックスリラー。監督は、『海底47m』シリーズ（2017〜）や『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』（2021）で知られるヨハネス・ロバーツが担当する。かわいい存在の豹変という最悪の恐怖を徹底演出し、握力300kg、人間に最も近い知能を持つペットのチンパンジーが、狂犬病に感染し凶暴化するという未体験の恐怖が描かれる。
『コーダ あいのうた』（2021）でアカデミー賞助演男優賞を受賞したトロイ・コッツァーが、聴覚障害者の父・アダムを熱演。さらに、チンパンジーのベンはCGに頼らず、特注のモンキー・スーツを着用した俳優が演じることで、若者たちの切迫した恐怖がリアルに表現されている。
今回発売されるブルーレイには、本編の制作秘話や舞台裏、キャストの素顔をとらえた特典映像を多数収録。さらに、脚本・監督を務めたヨハネス・ロバーツと製作のウォルター・ハマダによる音声解説も収録されている。また、Amazon.co.jpでは先着特典としてビジュアルシート2枚セットが入手できる。予約はすでに始まっているので、お早めに。
Amazon.co.jpの先着特典はビジュアルシート2枚セット
■ストーリー
ハワイの森に佇む高級別荘地に帰省したルーシー（ジョニー・セコイア）。友人とビーチで楽しい時間を過ごすはずが、幼い頃から一緒に暮らしてきたペットのチンパンジー"ベン"が狂暴化し、恐怖と混乱の一夜が訪れる。父親も不在で、孤立した監獄と化した豪邸の中、ルーシーたちは自らの命を賭けた戦いに挑む。
■役名：出演者/日本語吹き替え
ルーシー：ジョニー・セコイア（瀬戸麻沙美）
アダム：トロイ・コッツァー
ハンナ：ジェシカ・アレクサンダー（青木瑠璃子）
ケイト：ヴィクトリア・ワイアント（上田瞳）
エリン：ジア・ハンター（高柳知葉）
■スタッフ
監督／脚本：ヨハネス・ロバーツ
製作：ウォルター・ハマダ
発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C) 2026 Paramount Pictures. All rights reserved.
『おさるのベン』ブルーレイ＋DVDセットが2026年6月24日に発売
『おさるのベン』は、『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）のウォルター・ハマダと『クワイエット・プレイス』シリーズ（2018〜）のパラマウント・ピクチャーズが手がけた密室パニックスリラー。監督は、『海底47m』シリーズ（2017〜）や『バイオハザード：ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』（2021）で知られるヨハネス・ロバーツが担当する。かわいい存在の豹変という最悪の恐怖を徹底演出し、握力300kg、人間に最も近い知能を持つペットのチンパンジーが、狂犬病に感染し凶暴化するという未体験の恐怖が描かれる。
今回発売されるブルーレイには、本編の制作秘話や舞台裏、キャストの素顔をとらえた特典映像を多数収録。さらに、脚本・監督を務めたヨハネス・ロバーツと製作のウォルター・ハマダによる音声解説も収録されている。また、Amazon.co.jpでは先着特典としてビジュアルシート2枚セットが入手できる。予約はすでに始まっているので、お早めに。
Amazon.co.jpの先着特典はビジュアルシート2枚セット
■ストーリー
ハワイの森に佇む高級別荘地に帰省したルーシー（ジョニー・セコイア）。友人とビーチで楽しい時間を過ごすはずが、幼い頃から一緒に暮らしてきたペットのチンパンジー"ベン"が狂暴化し、恐怖と混乱の一夜が訪れる。父親も不在で、孤立した監獄と化した豪邸の中、ルーシーたちは自らの命を賭けた戦いに挑む。
■役名：出演者/日本語吹き替え
ルーシー：ジョニー・セコイア（瀬戸麻沙美）
アダム：トロイ・コッツァー
ハンナ：ジェシカ・アレクサンダー（青木瑠璃子）
ケイト：ヴィクトリア・ワイアント（上田瞳）
エリン：ジア・ハンター（高柳知葉）
■スタッフ
監督／脚本：ヨハネス・ロバーツ
製作：ウォルター・ハマダ
発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
(C) 2026 Paramount Pictures. All rights reserved.