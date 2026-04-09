【ORION チューナーレス スマートテレビ 100V型】 4月中旬より発売 価格：448,000円 【ORION チューナーレス スマートテレビ 65V型（液晶パネル採用）】 4月中旬より発売 価格：110,880円

ドウシシャは、「ORION チューナーレス スマートテレビ 100V型」を公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や量販店にて4月中旬より発売する。価格は448,000円。

本製品は、MiniLEDバックライトと量子ドットフィルムをORIONブランドで初めて採用した100インチチューナーレステレビ。あわせて、通常の液晶パネルを採用した65インチモデル「ORION チューナーレス スマートテレビ 65V型」も展開される。価格は110,880円。

「ORION チューナーレス スマートテレビ 100V型」の特長

MiniLEDバックライト×量子ドットのパネルを採用

従来のLEDバックライトをさらに小型化したMiniLEDを採用するとともに、高コントラスト・広色域を特長とする量子ドットフィルムを組み合わせることで、高輝度かつ広色域を実現。色鮮やかで奥行きのある映像表現が可能となっている。

また、画面を336分割し個別に明るさを制御するローカルディミングにより、明暗のコントラストを最適化し、シーンに応じた最適な映像表現を実現する。

MiniLEDバックライト×量子ドットのパネルイメージ

可変リフレッシュレート対応でゲームプレイにも最適（GLMK100Uのみ）

144Hz VRR（可変リフレッシュレート）に対応し、ゲームプレイ時の映像のカクつきやティアリングを抑制。高解像度でも滑らかで臨場感のある映像表示を実現する。

144Hz VRR（可変リフレッシュレート）に対応

低反射パネルで映り込みを軽減

低反射パネルを採用することで、室内照明や外光の映り込みを軽減し、明るいリビングでも見やすい画面を実現。

低反射パネルを採用

最大出力52W、4.1chマルチスピーカー搭載

最大出力52Wのマルチチャンネルスピーカーシステムを搭載。本体下部のフルレンジスピーカーに加え、天面に上向きスピーカーを2基、さらに背面には20Wのサブウーファーが配置されている。これにより、包み込まれるような迫力のあるサウンドを楽しめる。

最大出力52W、4.1chマルチスピーカー搭載

「ORION チューナーレス スマートテレビ 100V型」と「ORION チューナーレス スマートテレビ 65V型」の特長

高画質・高音質コンテンツにも対応

Ultra Blu-rayやネット動画で採用されているHDR（ハイダイナミックレンジ）信号に対応し、HDR10およびDolby Vision形式のコンテンツをサポート。リアルなコントラストと豊かな色彩表現を実現する。また、Dolby Atmosにも対応しており、立体的で臨場感あふれるサウンドを楽しめる。

高画質・高音質コンテンツにも対応

ALLM、MEMC技術で常に最適な映像を表現

ALLM（自動低レイテンシーモード）は、接続された機器に応じて自動的に「低遅延モード」の設定に切り替える。また、MEMC（フレーム補正技術）は、前後の映像フレームを分析し、これを補完する新たなフレームを生成することで、残像感のない映像を表現する。ゲームや映画など、コンテンツに応じて最適な映像環境で楽しめる。

ALLM（自動低レイテンシーモード）設定に切り替え可能

MEMC（フレーム補正技術）設定に切り替え可能

Google TV 搭載で多様なエンターテインメントを楽しめる

Google TVを搭載し、インターネットコンテンツの視聴に特化。YouTube、Netflix、Prime Videoをプリインストールしており、その他のアプリはGoogle Playからダウンロードできる。400,000本以上の映画やドラマ、10,000以上のアプリなど幅広く楽しめる。

製品概要

ORION チューナーレス スマートテレビ 100V型

型番：GLMK100U

画面サイズ：100V型

画素数：3,840×2,160

本体寸法 スタンド有：約223.2×132.3×51.1cm（幅×高さ×奥行）

本体寸法 スタンド無：約223.2×127.4×6.9cm（幅×高さ×奥行）

本体質量 スタンド有：約75.2kg

付属品：リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×1、スタンド取付ネジ×8、ビデオ入力用変換ケーブル×1、電源コード×1、転倒防止用フック×2、転倒防止用フック取付ネジ×2、安全のしおり・保証書×1

ORION チューナーレス スマートテレビ 65V型

型番：GLK652U

画面サイズ：65V型

画素数：3,840×2,160

本体寸法 スタンド有：約144.5×86.6×28.5cm（幅×高さ×奥行）

本体寸法 スタンド無：約144.5×83.3×8.9cm（幅×高さ×奥行）

本体質量 スタンド有：約15.0kg

付属品：リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付ネジ×4、電源コード×1、転倒防止用フック×2（本体取付済）、壁掛け金具取付ネジ（下側）×2、安全のしおり・保証書×1