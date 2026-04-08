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この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2020年4月、「（PRODUCT）REDのアップル製品、新型コロナウイルス対策へ利益が寄付されます」を掲載しました。

Appleがもともと売り上げの一部をAIDSに関する活動に充てていた（PRODUCT）REDの販売利益を、新型コロナウイルス対策に寄付するキャンペーンへと一時変更する、というニュースでした。

しかし、iPhone14・iPhoneSE（第三世代）以降iPhoneの（PRODUCT）REDカラーは出ておらず、最新のiPhone 15や16シリーズではついに姿を消しています。

色に迷ったとき、「寄付になるなら」と背中を押されて赤を選んだ人も多かったはず。モデルによって深紅だったりオレンジ寄りだったり、あの絶妙な「赤」の個性を追いかける楽しみもなくなってしまったのは、一人のファンとしてやっぱり寂しいものです。

今日の記事：（PRODUCT）REDのアップル製品、新型コロナウイルス対策へ利益が寄付されます 掲載日：2020年4月16日 著者：塚本直樹 （以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

Image: Apple

これは買いたくなる。

おニューなiPhone SEも対象です。海外のApple（アップル）オンラインストアでは、（PRODUCT）RED製品の収益のすべてが新型コロナウイルス（COVID-19）対策基金に寄付されると案内されています。これは、9月30日までの期間限定のキャンペーンです。

これまで、（PRODUCT）REDの売上の一部がサハラ以南のアフリカ現地でのHIV／AIDS対策に当てられてきました。そして今回の新型コロナウイルスへの対策も、同地域での救命活動の維持に役立つと説明されています。

そして（PRODUCT）REDといえば、目の覚めるような真っ赤なカラーリングが特徴。今朝発表されたばかりのiPhone SEやそのレザーケース、はたまたApple Watchのバンドにも（PRODUCT）REDがラインナップされています。これ、街中だと本当に目立つんですよね〜。

なお、日本のアップルオンラインストアでは、新型コロナウイルス対策への言及はまだありませんでした。日本ではどうなるのでしょうね？

本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★★★ ロストテクノロジー度：★★★★★ 再評価度：★★★★

Source: Apple