4月7日、Netflixの実写ドラマシリーズ『ONE PIECE』について新たな情報が発表された。続編となるシーズン3が「ONE PIECE: The Battle of Alabasta」というタイトルで、2027年に世界独占配信されるという。

参考：実写版『ONE PIECE』シーズン3は2027年配信 新アニメ『THE ONE PIECE』特報映像も

そこで本稿ではこれまでのシリーズを振り返りつつ、シーズン3で期待したいポイントを紹介。またファンに懸念されている点についても触れていきたい。

■尾田栄一郎の関与が生む“原作再現度”の高さ まずは実写『ONE PIECE』のあらすじを振り返ると、シーズン2ではルフィ率いる麦わらの一味が偉大なる航路（グランドライン）へと進出。巨大クジラ・ラブーンとの出会いに始まり、“海賊歓迎の町”ウイスキーピークや巨人の島・リトルガーデン、“冬島”ドラム島での戦いが描かれた。

同作は原作者の尾田栄一郎が製作総指揮として関わっており、原作理解度の高いシナリオとなっていることが大きな特徴。とくにシーズン2では名シーンの再現やゾロの“百人斬り”といったアクションシーンの作り込みが話題を呼んだ。

また実写キャストとのシンクロ率もさらに上がっており、麦わらの一味クルーはもちろんとして、レラ・アボヴァ演じる“ミス・オールサンデー”ことニコ・ロビンが「ハマり役すぎる」と絶賛されていた。

結果としてシーズン2は、Netflixの週間グローバルTOP10（英語シリーズ）で3週連続1位という快挙を達成。批評サイト「Rotten Tomatoes」でも批評家スコアが100％を獲得するほどの大成功作となっている。

そんな追い風を受けながら制作されている続編のシーズン3では、作中序盤の山場となるエピソードが描かれる予定。麦わらの一味がいよいよ砂漠の王国アラバスタに到着し、“王下七武海”の1人・クロコダイルの陰謀を止めるため、秘密結社バロックワークスの幹部たちと激闘を繰り広げていく。物語として大きな盛り上がりを見せることは間違いないだろう。

■ルフィの兄“火拳のエース”が登場 そこで注目すべきポイントとしては、やはり実写キャストの活躍が挙げられる。シーズン3では、ルフィの兄である“火拳のエース”が登場するのだが、そのキャストに抜擢されているのは、スーパーヒーロー映画『ブルービートル』で主演を務めたショロ・マリデュエニャ。作中でも圧倒的な人気を誇るキャラクターをどんなふうに演じてみせるのか、期待が高まる。

またアラバスタ王国の戦いは、名シーンの宝庫となっていることでも有名。ルフィがビビに言い放つ「人は死ぬぞ」、ウソップがここ一番の勇気を見せる「仲間の夢を笑われた時だ」といったセリフのほか、海楼石の檻に囚われたルフィたちをサンジが助けに来るスタイリッシュなシーンもシーズン3の範囲に含まれている。

シーズン2では、小さな女の子にぶつかられたスモーカー大佐が「おれのズボンがアイス食っちまった」と言って謝るところや、ルフィがDr.ヒルルクの海賊旗をワポルの攻撃から身を挺して守るところなど、さまざまな名シーンが盛り込まれていた。シーズン3でもこれまでと同様、原作ファンの期待する場面はカットせずに描いてくれるはずだ。

さらに同作ならではの注目点は、重要キャラクターたちが実際の出番よりも“先出し”で登場してくること。たとえばシーズン2では、ローグタウンでバルトロメオがルフィと接触する様子が描かれていたり、ラブーンをめぐる回想シーンでブルックも出てきたりしていた。

■白ひげ・黒ひげ登場の可能性にも期待 そのためシーズン3についても、“白ひげ”エドワード・ニューゲートや“黒ひげ”マーシャル・D・ティーチの登場などが期待されているようだ。

その一方、原作ファンのあいだではバトル描写に懸念を抱く人も。というのもアラバスタ王国ではこれまでと比べて戦闘シーンの比重が大きくなる上、「悪魔の実」の能力者たちが多く登場し、異次元のバトルが展開される。作中のベストバウトにも数えられるゾロとMr.1の戦い、サンジとボン・クレーの戦いや、ナミの新たな武器「天候棒（クリマ・タクト）」による戦いなどが印象的だ。

しかし実写『ONE PIECE』は原作よりもややリアル寄りの作風で、ド派手な能力バトルよりも肉弾戦の印象が強い。また冬島編の戦いが室内戦に変更されているなど、ややスケールダウンしている部分もあった。いずれも実写である以上仕方のない制約だと思われるが、バトル描写が命となるシーズン3では大きなネックとなるかもしれない。

とはいえ同作はアクションシーンの迫力もCGのクオリティも、通常の実写化ではありえないほどにレベルが高い作品。こうした懸念が杞憂に終わる可能性は十分あり得るだろう。

なお今回のシーズン3情報解禁に合わせて、WIT STUDIOが制作を務める新たなアニメシリーズ『THE ONE PIECE』についての特報映像も公開され、大きな話題を呼んでいる。

実写シリーズに新作アニメと、連載28周年を超えてさらなる盛り上がりを見せる『ONE PIECE』の今後に注目だ。（文＝キットゥン希美）