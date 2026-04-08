８日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１５２０円２４銭（３・２１％）高の４万８８４４円３６銭だった。

４営業日連続で上昇した。米国とイランの停戦合意が好感され、３３３銘柄のうち９割近くにあたる２９０銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、２８７８円８６銭（５・３９％）高の５万６３０８円４２銭だった。過去３番目の上げ幅を記録した。日経平均への影響度が大きい半導体関連株が大きく上昇し、読売３３３と比べた値上がり率は大きくなった。

トランプ米大統領がイランへの攻撃を２週間停止するとＳＮＳで表明したことを受け、東京市場では買い注文が膨らんだ。約１６００ある東証プライム銘柄のうち９割近くが上昇し、特に半導体関連や非鉄金属といった業種の値上がりが大きかった。一方、海運や資源関連の銘柄は売られた。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、メモリー大手キオクシアホールディングス（ＨＤ）の１８・６１％が最大だった。古河電気工業（１７・６１％）、アドバンテスト（１３・６０％）と続いた。

下落率は、ＩＮＰＥＸ（６・２３％）、出光興産（５・８８％）、川崎汽船（５・００％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１２１・２８ポイント（３・３２％）高い３７７５・３０。