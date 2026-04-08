フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が8日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午後1時55分）に出演。京都府南丹市で先月23日から行方不明になっている小学6年生の安達結希さん（11）について、京都府警が7日に自宅付近の山中を捜索したことについて私見を述べた。

これまで安達さんが通学していた小学校方面の山中や池付近が捜索されていたが、7日に初めて自宅周辺の山で大規模な捜索が行われた。番組では「きのうの捜査で手がかりになるものは新たに見つからなかった」とし、府警の動きについて「きょうも約30人態勢で捜索を続ける」とパネルで伝えた。

古舘は「いろんな見方がありますけれど、もし第三者が関わっている、事件性があるものだとすれば、昨日の大規模捜索で見つからなかったと言っている部分が、見つかっていたとしても見つかっていなかったとしても、それをつまびらかにしない方がいいわけですよね。そして今後の捜査の行方があるわけですから」と想像した。

また「1日も早く一刻も早く、当たり前なんですけど」と安達さんの無事を願いながら、この日の捜索について「今日の30人規模の、少し縮小した規模が小さい捜索に関しても、どこだと我々に伝えないことも含めて、また別な場所で情報をつぶしているのか、別な可能性を見いだしているのかということになった時は、第三者が存在した場合はそれをはっきりしない方がいいわけで。そういう行き詰まる状況に来ているんだなという気がします」と私見を述べた。