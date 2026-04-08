入院中の母の口座から生活費「20万円」を引き出しました。夫は「問題ない」と言いますが、法的に大丈夫でしょうか？

入院中の母親のために「生活費」として20万円を引き出す行為は、一見すると家族として当然の行動のように思えます。しかし、法的な観点から見ると、非常にデリケートな問題をはらんでいます。

原則として、銀行口座の預金は名義人本人の財産であり、たとえ家族であっても本人の同意なしに引き出すことは認められません。もし本人の明確な意志がない状態で勝手に印鑑やカードを持ち出し、ATMなどで引き出した場合、形式上は窃盗や横領とみなされる可能性があります。

一方、日本の刑法では、法律は家庭に関与しないことが原則であり、直系血族（親子）間では刑が免除されることがあります。

しかし、これは刑法上の解釈であり、民法では親族間でも責任追及されるかもしれません。



使ったお金は「相続」で揉める火種に？ 不透明な支出が招く親族トラブルの盲点

注意しなければならないのが「他の相続人との関係」です。将来、お母さまが亡くなり相続が発生した際、使途不明な出金記録はトラブルの火種になり得ます。

例えば、引き出した20万円が本当にお母さまの医療費や生活費に使われたという領収書などの証拠がない場合、他のきょうだいから「自分のために着服したのではないか」と疑われるリスクがあります。法的にも、使い道が証明できない出金は「生前贈与」とみなされ、将来受け取れる相続分から差し引かれるかもしれません。

家族間の信頼関係を壊さないためには、たとえ少額であっても家計簿など記録を作成し、領収書を保管しておくなど、透明性を確保することが極めて重要です。



「成年後見制度」や「代理人指名」を活用しよう！ 法的に認められた安全な財産管理の進め方

本人が元気なうちであれば、銀行の「代理人指名」などのサービスを利用して、あらかじめ代理人を指定しておくのがスムーズです。しかし、入院中や認知症などですでに判断能力が不十分な場合は、「成年後見制度」の検討が必要になります。

成年後見制度とは、認知症や精神上の障害などで判断能力が不十分な方のために、家庭裁判所が選んだ後見人等が、本人の代わりに財産管理や契約行為などをする仕組みです。この制度を利用することで、法的根拠を持って親の預金から生活費などを引き出すことが可能です。

後見人は本人の意思を尊重し、かつ心身の状態や生活状況に配慮しながら、その財産を適切に管理する義務を負います。家庭裁判所の監督下に入るため、親族間での「使い込み」の疑いを払拭できるというメリットもあります。



まとめ

今回のケースのように、たとえ善意による対応であっても、親名義の口座から資金を引き出す行為には、法的なリスクや親族間のトラブルにつながる可能性がある点に留意が必要です。

そのため、まずは引き出した資金の使途が分かるよう、領収書や記録を適切に保管しておくことが重要となります。あわせて、本人の判断能力の状況に応じて、成年後見制度の利用について家族間で検討しておくこともひとつの方法といえるでしょう。

必要に応じて専門家や自治体の相談窓口を活用し、家族全体で共通認識を持ちながら、適切な財産管理の体制を整えていくことが望まれます。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー