A24が初めて手掛ける本格ファンタジー『OCHI！-オチ-』が公開中です。ビョークをはじめとする著名アーティストのミュージックビデオを手掛け、手作業へのこだわりと美学を築いてきた映像作家、アイザイア・サクソンの長編デビュー作である本作は、架空の動物・オチと孤独な少女が出会い、種族を超えて心を通わせていく物語。

主演は、『システム・クラッシャー』で一躍次世代の最有望株となった天才女優ヘレナ・ツェンゲル。共演には、『哀れなるものたち』の名優ウィレム・デフォー、『博士と彼女のセオリー』のエミリー・ワトソン、「ストレンジャー・シングス 未知の世界」シリーズのフィン・ウォルフハードと実力派が集結しています。



その物語を支えるのは今まで想像の中にしか存在しなかった、魅惑的な異世界の構築。パペットやアニマトロニクスなどアナログなクラフトによって緻密に形作られ、CG では生み出せない活き活きとした生命感を宿すオチの造形や絵画的な自然の風景を鮮やかにとらえた撮影、パンフルートが神秘的に響く音楽、クラシカルかつ遊び心ある美術等、1カットごとに卓越した職人技と愛情が注がれています。

ディテールを追求するサクソン監督は本作を制作するにあたり、架空の生物オチの生態や歴史も事細かく設定しており、オチの解説本まで制作。これはA24のグッズとして本国で販売されていたそうですが、すでに完売。しかし！この本をベースにした「オチ展」がヒューマントラストシネマ渋谷にて開催されているのです。

筆者はオチの解き明かすべく（コンクリート）ジャングルの奥地へと向かった--。

5つのチャプターで構成された「オチ展」。オチがどの様な進化を遂げてきたか、どの様な場所で暮らしているか、どんなコミュニケーションをしているのか、ありとあらゆる設定が、事細かに記されています。

▶Chapter1 発見: 未確認霊長類の痕跡

▶Chapter2 分類:オチは何者か

▶Chapter3 生態:森の暮らしとオチソング

▶Chapter4 遭遇:人間とオチ

▶Chapter5 芸術:オチの表象

民間伝承として伝わってきたオチの存在ですが、20世紀後半から研究対象となっていったそうで、あらゆる生物学者の関心の的に。オチの謎と共に、オチが暮らすカルパチア島もベールに包まれており、この展示では島の秘密にも迫ることが出来ます。

映画を観た後はもちろん、映画を観る前にこちらでオチの研究をしておくのもオススメですよ。

実際に映画に使われたオチのパペットも展示中。ふわっふわでたまらない可愛さです。

本国でグッズ販売されていたオチのミニ・パペットも。ふわふわの手触りをぜひ体験して！

「オチ展」

◆開催場所

ヒューマントラストシネマ渋谷 7 階

◆開催期間(予定)

3/27(金)~4/17(金)