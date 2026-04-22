Ｊ１鹿島の方針に、ホームタウンの一つでクラブハウスを構える茨城・鹿嶋市が反発した。鹿島は２２日、茨城・潮来市から新クラブハウスの整備に関する提案を受け、実現可能性を精査する検討に入ると発表。現時点では決定事項ではなく「あくまで事業化の可能性を探るための具体的な協議開始を公表するものです。今後は、潮来市とともに基本計画の策定に向けた協議を進めてまいります」とした。他市にクラブハウスが移転する可