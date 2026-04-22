アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、「東京たらこスパゲティ」などを運営するフィルドテーブル株式会社は、豚汁定食専門店「ごちとん」にて期間限定メニュー「海老しんじょとそら豆のすり流し豚汁定食」を開始した。■そら豆のやさしさ、ふわり。海老しんじょがほんのり香る、春のやさしいごちそう豚汁。ふんわりと仕上げた海老しんじょと、旬のそら豆をなめらかにすり流した春限定のごちそう豚汁。やさしい甘