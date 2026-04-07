ホテルヴィスキオ大阪は、「新緑香る魚介と肉の大阪×イタリアンブッフェ」を4月1日から6月30日まで開催する。

月替わりメインディッシュは、4月はシチリア風メカジキのグリルと大阪やまつ辻田の山椒香る豚バラ肉のポルケッタ、5月はアクアパッツァと播州百日鶏のラケ、6月はサーモンのムニエルと京都ぽーくのローストポークを提供する。米粉と大豆粉を使うヴィスキオピンサやライブキッチンで仕上げるパスタには大阪・関西近郊の野菜を取り入れ、泉州水なすや岸和田産クレソンなどを使ったメニューに加え、トッピングを楽しむオリジナルパフェや焼きたてパンケーキなどのデザートも用意した。またオプションとして、母の日用は花束のプレゼントをモチーフにした「オマール海老と鮑 柑橘風味のバターソース お野菜のブーケを添えて」を、父の日用は「国産牛ほほ肉の赤ワイン煮込みとフォアグラのロッシーニ風」を各1,500円で提供する。

場所はヴェルデカッサ。提供時間は午前11時半から午後3時までの90分制。料金は大人2,700円から、小学生1,600円から、4歳から6歳まで800円から。午後2時以降の入店で大人のみ800円割引する。