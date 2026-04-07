マーティン・フリーマンが容疑者に!? 天才少女が挑むミステリー映画『Flavia』がイギリスで公開

『SHERLOCK シャーロック』のマーティン・フリーマンが出演する最新映画『Flavia（原題）』が、イギリスSky Cinemaおよびストリーミングサービス「NOW」にて、4月4日より独占プレミア配信が開始されている。

映画『Flavia』とは？

舞台は1951年、イギリス。絵画のように美しい村の端に佇む、ド・ルース家が500年にわたり守り続けてきた朽ちかけの屋敷「バックショウ荘」で、平穏を切り裂く事件が発生する。

主人公は、11歳の天才少女フラヴィア・ド・ルース。化学、とりわけ毒物に対して異常なまでの情熱を注ぐ彼女が、屋敷の野菜畑で死体を発見したことから、静かな領地は混沌に飲み込まれていく。しかし、これを機にフラヴィアは自らの探偵としての才能に目覚めることになる。

事件の真相を解き明かそうと、恐れを知らぬ好奇心で捜査に乗り出すフラヴィア。だが事態は急転直下、父ハヴィランド（マーティン）が予期せぬ自白をしたことで、彼女は父の汚名をそそぐために奔走することになる。探偵マニュアルのあらゆる知識を駆使し、地元の警察を出し抜くのはほんの始まりに過ぎない。真犯人は依然として野放しであり、次の標的をフラヴィアに定めていた…。

現代に蘇るクラシック・ミステリー

本作のメガホンをとったバハラット・ナルルーリ監督（『ラストデイズ・オブ・スペースエイジ』）は、原作への深い愛を次のように語っている。

「私は長年、アラン・ブラッドリーによる小説シリーズのファンでした。彼の描く鮮やかな世界とキャラクターに、映像という形で命を吹き込むことは真の喜びです。本作をようやくお届けできることがうれしいですし、あらゆる年齢層の方に、我々が製作を楽しんだのと同じくらい楽しんでもらえることを願っています」

また、Sky Cinemaのオリジナル部門責任者を務めるアンドリュー・オーは、「Skyは、卓越した英国映画制作を支援することに情熱を注いでおり、本作はその野心の素晴らしい例である。見事なファミリー映画であり、並外れた俳優陣の演技が物語を一層引き立てている。そして何より、モリーは間違いなく次世代のスターになるだろう」と、主演のモリー・ベル・ライトを絶賛した。

11歳の少女が毒物と知恵を武器に、家族の過去と対峙する『Flavia（原題）』。古き良き英国ミステリーの香りと、モダンなスリルの融合に注目が集まる。

『Flavia（原題）』はイギリスのSky CinemaおよびNOWで配信中。日本での配信は未定。（海外ドラマNAVI）

参考元：Sky

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