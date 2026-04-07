行方不明から２週間以上…「自宅近くで大規模捜索」なぜいま

京都府南丹市で小学6年生の安達結希さん（11）が行方不明となってから、きょう4月7日で2週間以上が経過しました。

【図で見る】きょうの捜索場所とこれまでの捜索場所 小学校や自宅周辺との位置関係

警察は7日朝から、安達さんの自宅周辺にある山の中で60人態勢での捜索を始めました。これまでのべ1000人以上が投入されてきましたが、この場所で大がかりな捜索を行うのは、安達さんが行方不明になって初めてとみられます。

なぜ、このタイミングで自宅周辺での捜索が行われたのか。現場からのリポートを交え、元京都府警・捜査一課長の樋口文和氏に見解を聞きました。

◎樋口文和：元京都府警・捜査一課長 在職中42年間で数々の事件の捜査を担当

▶現場に出入りする“車両の動き”からわかることは？

▶「目撃情報がない点に非常に捜索の難しさを感じる」

▶新たに見つかったものはあるのか…

「朝7時開始」「60人態勢」で行われた捜索

午前7時頃から約60人態勢で始まった7日の捜索 。場所は園部小学校から約10km離れた安達さんの自宅周辺にある山中です。

7日の捜索について樋口氏は、「これまで学校周辺や池などの捜索で発見できず、改めて自宅周辺を再捜索している状況」だとしつつ、より確度の高い情報が入った可能性があるとの見方を示します。

40人態勢で捜索が行われた6日よりも多い60人態勢で捜索、さらに通常よりも早い捜索開始時刻となったことについては、「山の奥ということもあり、捜索人数を増やして取りこぼしのないようにしている」「朝7時から暗くなるまでの時間を有効に使い、証拠資料を含めた捜索活動に全力を挙げているのだろう」と述べました。

現場に出入りする“車両の動き”からわかることは？

樋口氏が注目したのは、現場に出入りした車両の動きです。午後2時頃、規制線の奥から鑑識車両3台が出ていき、入れ替わるように警察関係の車両が入っていく様子が確認されました。

（樋口文和氏）「鑑識が来ているということは、何らかの物的な証拠が出てきている可能性も否定できません。一度署に持ち帰って検証するのか、鑑識状況の中間報告なのか、そういったことが考えられます」

「そして鑑識からの情報や現場の状況をもとに、確度の高い資料があるとして捜査員が中に入ったと思われます。鑑識活動は、指紋や足跡、微物の採取など、発見されたものの周辺を徹底的に洗う作業になります」

「目撃情報がない点に非常に捜索の難しさを感じる」

事件発生から2週間以上が経ち、これまでに安達さんのものとみられる通学用かばんが学校から約3km離れた山中で見つかっていますが、それ以外の有力な手がかりは乏しいのが現状です 。

証拠資料などよりも、目撃情報や防犯カメラの映像といった「動線」が見えてこない点に、非常に捜索の難しさがあると樋口氏は語ります。

一般人が安否を心配して探しに行くことは問題ない？

安達さんの通学路は都市部の感覚とは異なり、距離が長く捜索範囲も広大です。周辺では安達さんの写真付きポスターが掲示され、近隣住民の間でも「自分たちにできることはないか」という声が上がっています 。

一般の人が居ても立っても居られず探しに行くような場合、警察などの捜索に支障が出てしまうのでは、とも思われるところですが、この点について樋口氏は「非常にありがたいこと」と前向きな姿勢を示しています。

（樋口文和氏）「行方不明となって数時間～2日間ほどは、誘拐事件の可能性などを考慮して極秘の捜査を行います。それを超えた時間帯については公開での捜索に切り替わりますので、近所の方が動いていただくのは大変ありがたいこと。捜索に大きな支障はないと考えます」

午後４時半すぎに規制解除「新たに見つかったものはなかった」

安達さんの自宅近くの山中では、午前7時前から約60人態勢での捜索が行われていましたが、午後４時半すぎに規制線がはずされ、捜査関係者によりますと7日の捜索は終了したということです。



今回の捜索で新たに見つかったものはなかったということです。



一方、6日夜 学校では保護者向けに説明会が行われましたが、出席した保護者によると説明会までに2週間かかったことに厳しい意見が出たということです。

同級生「急にぱっと消えることはないと思う」

また、安達さんの同級生だという児童は、卒業式の日は安達さんの父親が送り届けたとされる時間と同じ午前8時に学校に到着したといいますが、姿は見かけなかったといい、「駐車場から学校まではすぐの距離で、急にぱっと消えることはないと思う」と心配そうに話していました。

安達さんが通う小学校では、8日に新学期の始業式が予定されています 。事態を打開する一歩はどこにあるのか。一刻も早い発見が待たれます。

【南丹警察署 生活安全課】（0771）62-0110

■南丹市立園部小学校・安達結希さん（11）について

・身長約134.5cm やせ型

・上半分が黒、下半分が灰色のフリース

・胸に「84」と書かれた灰色のトレーナー

・ベージュのズボン

・黒色のネックウォーマー

・黒色のスニーカー など