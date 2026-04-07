【計算クイズ】解けると快感！ 空欄に当てはまる記号は？ 九九の「5の段」がヒント
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
隙間時間のちょっとした頭の体操は、集中力を高めるのにぴったりです。
45 □ 5 □ 2 □ 6 = 24
ヒント：まずは左端の「45 □ 5」に注目です。九九の「5の段」を思い浮かべてみると、あとの数字が扱いやすくなりますよ！
答えを見る
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▼解説
左から順番に計算して、どのように「24」が導き出されるか確認しましょう。
45 ÷ 5 = 9
9 × 2 = 18
18 + 6 = 24
数字の組み合わせを試行錯誤する時間は、論理的な思考を整理する絶好のトレーニングになります。見事に正解を見つけ出した時の達成感を、ぜひこれからのひらめき力に繋げてくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
隙間時間のちょっとした頭の体操は、集中力を高めるのにぴったりです。
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
45 □ 5 □ 2 □ 6 = 24
ヒント：まずは左端の「45 □ 5」に注目です。九九の「5の段」を思い浮かべてみると、あとの数字が扱いやすくなりますよ！
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正解：÷、×、＋正解は「÷（わる）、×（かける）、＋（たす）」でした。
▼解説
左から順番に計算して、どのように「24」が導き出されるか確認しましょう。
45 ÷ 5 = 9
9 × 2 = 18
18 + 6 = 24
数字の組み合わせを試行錯誤する時間は、論理的な思考を整理する絶好のトレーニングになります。見事に正解を見つけ出した時の達成感を、ぜひこれからのひらめき力に繋げてくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)