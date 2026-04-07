綾瀬はるか主演『人はなぜラブレターを書くのか』×『仰天ニュース』とコラボ 感涙のロングトレーラー解禁
実話をもとにした映画『人はなぜラブレターを書くのか』（4月17日公開）と、日本テレビ系バラエティー番組『ザ！世界仰天ニュース』のスペシャルコラボが決定。あわせて、2分を超えるロングトレーラー映像が解禁された。
【動画】映画『人はなぜラブレターを書くのか』ロングトレーラー
本作は、2000年に発生した地下鉄脱線事故で命を落とした高校生・富久信介さんをめぐる実話から着想を得て、石井裕也監督が映画化。20年後、彼に想いを寄せていた女性から届いた一通の手紙をきっかけに、失われた時間と人々の想いが再び動き出す物語が描かれる。
主演は綾瀬はるか。共演には當真あみ、細田佳央太、妻夫木聡、菅田将暉、佐藤浩市らが名を連ねる。
4月14日放送の『ザ！世界仰天ニュース』3時間スペシャル（後8：00〜）に、綾瀬、當真、妻夫木、佐藤が出演。同番組で放送した再現ドラマも映画誕生のきっかけのひとつになっていることを受けて、今回のコラボが実現した。番組内では、その再現ドラマが放送されるほか、MCの笑福亭鶴瓶、松島聡（timelesz）らとともにトークを展開する。収録では、奇跡のような実話に触れ、笑福亭鶴瓶が「涙止まらないよこれ」と涙を見せる場面も。綾瀬らキャスト陣も感極まり、スタジオは感動に包まれた。
実話の女性が送ったメッセージは、信介さんが通っていた大橋ボクシングジムの大橋秀行会長に届いたものだった。大橋会長は悩んだ末、そのメッセージの内容を信介さんのご家族に伝えると、大変喜ばれたという。これをスポーツ報知が「20年後のラブレター」として報じ、『ザ！世界仰天ニュース』が「20年間心にしまっていた真実」として、2020年6月30日、2023年1月3日の2度にわたって放送したことで広く知られることとなった。
こうした経緯から、今回の番組では、信介さんを演じた細田佳央太と、信介さんの先輩で大橋ジム初の世界チャンピオンとなった川嶋勝重役の菅田将暉が大橋ボクシングジムを訪問するロケも敢行。2人は神妙な面持ちで大橋会長が語る信介さんと川嶋さんのエピソードに耳を傾けていた。
あわせて解禁されたロングトレーラーでは、突然の事故で息子を亡くした父・邦彦さんをはじめ、大橋会長や川嶋さんがインタビューに応じ、信介さんの人となりが語られる。さらに、役に向き合ったキャスト陣のインタビューも収録されており、作品の深いテーマに迫る内容となっている。
【動画】映画『人はなぜラブレターを書くのか』ロングトレーラー
本作は、2000年に発生した地下鉄脱線事故で命を落とした高校生・富久信介さんをめぐる実話から着想を得て、石井裕也監督が映画化。20年後、彼に想いを寄せていた女性から届いた一通の手紙をきっかけに、失われた時間と人々の想いが再び動き出す物語が描かれる。
4月14日放送の『ザ！世界仰天ニュース』3時間スペシャル（後8：00〜）に、綾瀬、當真、妻夫木、佐藤が出演。同番組で放送した再現ドラマも映画誕生のきっかけのひとつになっていることを受けて、今回のコラボが実現した。番組内では、その再現ドラマが放送されるほか、MCの笑福亭鶴瓶、松島聡（timelesz）らとともにトークを展開する。収録では、奇跡のような実話に触れ、笑福亭鶴瓶が「涙止まらないよこれ」と涙を見せる場面も。綾瀬らキャスト陣も感極まり、スタジオは感動に包まれた。
実話の女性が送ったメッセージは、信介さんが通っていた大橋ボクシングジムの大橋秀行会長に届いたものだった。大橋会長は悩んだ末、そのメッセージの内容を信介さんのご家族に伝えると、大変喜ばれたという。これをスポーツ報知が「20年後のラブレター」として報じ、『ザ！世界仰天ニュース』が「20年間心にしまっていた真実」として、2020年6月30日、2023年1月3日の2度にわたって放送したことで広く知られることとなった。
こうした経緯から、今回の番組では、信介さんを演じた細田佳央太と、信介さんの先輩で大橋ジム初の世界チャンピオンとなった川嶋勝重役の菅田将暉が大橋ボクシングジムを訪問するロケも敢行。2人は神妙な面持ちで大橋会長が語る信介さんと川嶋さんのエピソードに耳を傾けていた。
あわせて解禁されたロングトレーラーでは、突然の事故で息子を亡くした父・邦彦さんをはじめ、大橋会長や川嶋さんがインタビューに応じ、信介さんの人となりが語られる。さらに、役に向き合ったキャスト陣のインタビューも収録されており、作品の深いテーマに迫る内容となっている。