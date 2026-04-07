ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』。4月8日に最終回が放送され、ついに全話完結を迎えた。

【映像】元AKBと格闘家が、お風呂で音漏れ濃厚キス

これまでの恋愛番組の常識を覆すほど、本能の赴くままに愛情表現をぶつけ合った本作。番組の集計によると、全8話の中で交わされた「総キス回数」は46回、唇が触れ合っていた「総キス尺」は合計254秒（4分14秒）に及ぶ。特に怒涛の展開を見せた第7話では、1エピソードだけで14回ものキスが連発した。

中でも、何度も猛烈なキスの嵐を巻き起こしたのが国民的アイドルグループ・AKB48の元メンバーであるまりや（永尾まりや）。劇中で2人の男性と合計15回ものキスを披露し、総キス尺254秒のうち、141秒はまりやのシーンという驚異的な記録を残した。第7話で見せた「水中キス」や、限定コンテンツでの「お風呂キス」など、男たちの理性を揺さぶるまりやの姿に、多くの視聴者が釘付けとなった。本記事では、特にSNSを騒がせた名シーンを振り返る。

・服のままプールへ…！視聴者騒然の「水中キス」

キスが連発した第7話で一際目を引いたのが、ゆうととまりやのシーン。いたずらをきっかけに服のままプールへ落下した2人は、水中で抱き合いながら濃厚な“音漏れキス”を連発。せいやが「うわうわうわ」と大絶叫するほどの盛り上がりを見せた 。

・37秒....夕日をバックに「押し倒しキス」

本作の単独最長記録となるのが、第6話のたいじゅとまりやによる「押し倒しキス」。美しい夕日をバックに、37秒間も唇を重ね続けた。スタジオで見守っていたYOUやせいやも思わず「このまま…!?」と息を呑んだ。

・バスタブで肌を寄せ合い…濃厚「音漏れキス」

最終話のビデオ限定コンテンツでは、番組史上初の「キング＆クイーン」に輝いたまりやとたいじゅによるお風呂シーンを配信。ロマンチックなバスタブで肌を寄せ合い「出会えて良かった」と本音を吐露。甘い空気に包まれながら何度も濃厚な“音漏れキス”を連発し、本作の最後にふさわしい最高潮の盛り上がりを見せた。