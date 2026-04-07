◇ナ・リーグ ロッキーズ4―1フィリーズ（2026年4月5日 デンバー）

詰めかけた2万9757人の観衆の前で最高の船出となった。移籍後初の本拠登板となったロッキーズ・菅野は、多彩な変化球を武器に強力フィリーズ打線を相手に6回を投げ、4安打1失点と好投。今季2度目の登板で初勝利を挙げた。

「気候もやりやすかったし、最高の登板になった」

デンバーに位置する本拠地クアーズ・フィールドは標高約1600メートル。打球が飛びやすいことから「打者天国」とも言われ、同球場で日本投手が先発するのは00年の吉井理人（ロッキーズ）以来、26年ぶりだった。投手不利の球場でもやることは変わらない。「そんなにね、意識しても仕方ないことなので」と低めを丁寧につく熟練の投球術で翻弄（ほんろう）し、奪った18個のアウトのうち8個がゴロアウト。三振は5つを数え「とにかく低めにボールを集めて、よりゴロでアウトを取って、三振狙うところは狙って、そういうのを心がけた」と狙い通りの投球を披露した。

2回に巨人時代の16年に同僚だったガルシアにソロを浴びるも、崩れることはなかった。3―1の5回、2死から長短打を浴び、二、三塁で昨季ナ・リーグ本塁打王のシュワバーを迎えた。カウント2―1から外角へのスライダーで中飛に仕留め「アウトか、ヒットなのか、ホームランなのかで今日の試合の流れを左右した、凄く大きいアウトになった」と笑顔もこぼれた。

この日はメッツ・千賀、カブス・今永、ドジャース・佐々木と史上2度目の日本投手4人が同時先発。白星をつかんだのは菅野だけだった。「まだ始まったばかり。一喜一憂せず次に向けて準備ができたらいい」。36歳のベテランは決して浮かれることはなかった。