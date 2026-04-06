「まってさすがに痩せすぎ」佐久間大介、体重計の写真を公開。「あんなに筋肉あるのに…」「軽すぎる」
Snow Manの佐久間大介さんは4月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。台湾でサウナに入った際に測った体重を明かしました。
【写真】佐久間大介が公開した体重
ファンからは「さっくんの、た、体重なのでしょうか…」「まってさすがに痩せすぎ」「私より軽いw」「やめて…軽すぎる…しんどい」「あんなに筋肉あるのに…」「プロ意識半端ないです」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】佐久間大介が公開した体重
「やめて…軽すぎる…しんどい」佐久間さんは「#マテムリで話してたやつで、この間台湾行った時サウナで測ったやつ」と説明し、体重計の写真を公開。そこには「55.2kg」と表示されています。スタイル抜群な佐久間さんですが、実際にとてもスリムなようです。
ラジオ番組で体重についてトーク「マテムリ」は、佐久間さんがパーソナリティーを務めるラジオ番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（文化放送）のこと。体重計についての話は、4日放送回でトークしているそうです。気になった人は、アーカイブをチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)