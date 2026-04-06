

ファジアーノ岡山

サッカー明治安田J1百年構想リーグWEST第9節、ファジアーノ岡山は5日、ホームで神戸と対戦しました。

2026年度最初のホーム戦。試合前には、ぴかぴかのランドセルを背負った新小学1年生を祝う「ファジ入学式」が開かれました。

ちびっ子たちへ勝利を届けたいファジアーノ。しかし、この日は自分たちの良さが全く出せず、前半だけで神戸に2点のリードを許してしまいます。

ファジアーノの反撃は後半17分。新加入・白井のクロスに木村。ファジ一筋6年目の木村太哉が気迫のヘディングでネットを揺らし、「ここから！」と意気込みますが、その直後のプレーで神戸にPKを与えてしまい流れをつかめません。

その後はクロスからチャンスを作るも仕留めきれず、逆に今季最多となる4失点を喫したファジアーノ。百年構想リーグの半分を終え、順位は10チーム中8位です。

（ファジアーノ岡山 MF／「27」木村太哉選手［27］）

「チームとして積み上げてきているものは確実にあるので、やり続けたからこそのきょうの1点だと思うので、ベースは絶対に間違わずにこれからもプレーしたい」