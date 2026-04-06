＜新婚なのに同居？＞息子の言い分、ゼッタイに怪しい！婚約者とつながる方法はある？【第3話まんが】
私はアケミ。息子のユウスケはひとりで実家に来ては、婚約者キョウカさんのズボラな一面を私に訴えるようになりました。部屋は汚く家計管理も無茶苦茶で、私たちのサポートをあてにしようとしているなんて話まで……。ユウスケから「キョウカを支えてほしい。このままでは俺がボロボロになる」と泣きつかれ、頑なだった私にも迷いが出てきました。穏やかな老後を犠牲にする同居は本望ではありませんが、息子を守るため我慢して引き受けるしかないのかもしれません。
違和感はついに限界に達しました。ユウスケを信じたいという気持ちはあります。だけどどうしても何かがおかしい。キョウカさんの連絡先すら教えないなんてあまりに不自然です。
キョウカさんと思われるアカウントの投稿を遡ると、そこには意外すぎる言葉が並んでいました。どういうこと……？ なんと私が泣いて同居を頼んでいることになっているようです……。
心臓の鼓動が早くなるのを感じながら、私は意を決してDM（ダイレクトメッセージ）を送りました。
数分後、キョウカさんから返信が……。そこに書かれていたのは意外な言葉でした。メッセージを読みながらスマホを握りしめました。ユウスケへの怒りで奥歯を噛み締めました。
ユウスケが連絡先を教えないことに不信感を抱いた私。SNSでキョウカさんを特定してDMを送ることにしたのです。するとキョウカさんからは、驚愕の事実が……。なんとユウスケが、私には「キョウカがズボラだから同居で叩き直して」と嘘をつき、キョウカさんには「母が寂しくて泣いて同居を強いている」と真逆の嘘をついていたのです。
私を毒親、キョウカさんをダメ嫁に仕立て上げ、自分だけ楽をしようとしたユウスケの卑劣な嘘に、私は怒りで震えが止まりません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか
違和感はついに限界に達しました。ユウスケを信じたいという気持ちはあります。だけどどうしても何かがおかしい。キョウカさんの連絡先すら教えないなんてあまりに不自然です。
キョウカさんと思われるアカウントの投稿を遡ると、そこには意外すぎる言葉が並んでいました。どういうこと……？ なんと私が泣いて同居を頼んでいることになっているようです……。
心臓の鼓動が早くなるのを感じながら、私は意を決してDM（ダイレクトメッセージ）を送りました。
数分後、キョウカさんから返信が……。そこに書かれていたのは意外な言葉でした。メッセージを読みながらスマホを握りしめました。ユウスケへの怒りで奥歯を噛み締めました。
ユウスケが連絡先を教えないことに不信感を抱いた私。SNSでキョウカさんを特定してDMを送ることにしたのです。するとキョウカさんからは、驚愕の事実が……。なんとユウスケが、私には「キョウカがズボラだから同居で叩き直して」と嘘をつき、キョウカさんには「母が寂しくて泣いて同居を強いている」と真逆の嘘をついていたのです。
私を毒親、キョウカさんをダメ嫁に仕立て上げ、自分だけ楽をしようとしたユウスケの卑劣な嘘に、私は怒りで震えが止まりません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・横内みか