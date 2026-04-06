ニューヨーク、特製の『ブラックニッカ』に大喜びが一変「素人もできるんですか？」 芸能人特権じゃなかった
お笑いコンビ・ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）が6日、都内で行われたニッカウヰスキー『あなたの知らないブラックニッカ展』オープニングイベントに参加した。
【写真】不服そう…？キャラクターになったニューヨーク
ニッカウヰスキーの歴史を学んだ後に2人は登場。嶋佐は「70周年といったら峰竜太さんが4歳のころから…」と驚き、屋敷は「峰竜太さん、74歳なんや」とこちらもビックリしていた。
イベントではブランドシンボルの「キング・オブ・ブレンダーズ」となった2人のパネル、パッケージの『ブラックニッカ クリアハイボール』が贈られた。2人は「めちゃくちゃかわいい！」と大喜び。ただ、誰でもできることを知ると屋敷は「僕ら芸能人やから、こういうのもありますけど素人もこんな経験ができるんですか？芸能人の特権かなと思った」とボケる。続けざまに屋敷は「素人で、こんな経験ができたら一生の思い出になるよ」とボケて、嶋佐は「俺が素人だったら先30年は忘れない」と便乗して笑わせていた。
【写真】不服そう…？キャラクターになったニューヨーク
ニッカウヰスキーの歴史を学んだ後に2人は登場。嶋佐は「70周年といったら峰竜太さんが4歳のころから…」と驚き、屋敷は「峰竜太さん、74歳なんや」とこちらもビックリしていた。
イベントではブランドシンボルの「キング・オブ・ブレンダーズ」となった2人のパネル、パッケージの『ブラックニッカ クリアハイボール』が贈られた。2人は「めちゃくちゃかわいい！」と大喜び。ただ、誰でもできることを知ると屋敷は「僕ら芸能人やから、こういうのもありますけど素人もこんな経験ができるんですか？芸能人の特権かなと思った」とボケる。続けざまに屋敷は「素人で、こんな経験ができたら一生の思い出になるよ」とボケて、嶋佐は「俺が素人だったら先30年は忘れない」と便乗して笑わせていた。