タカラトミーアーツが展開する、“パン”をモチーフにデザインしたぬいぐるみシリーズ「Character Bakery『Nui パン』」

『Nui パン』の移動型無人販売サービス PIMT-0『Nui パン SHOP モビリティ』として、成田国際空港第1 ターミナル 保安検査後（国際線）エリアにて展開が開始されています☆

タカラトミーアーツ ディズニー「Character Bakery『Nui パン』」成田国際空港第1 ターミナル「Nui パン SHOP モビリティ」

決済方法：キャッシュレス決済

ラインナップ：取り扱い第1弾として『Nuiパン』より12種

運用期間：2026年4月6日(月)10:00から運用開始

営業日：365日

運用場所：成田国際空港第1ターミナル保安検査後（国際線）エリア

“大好きなキャラクターたちをモチーフにしたらどんな素敵なパンができるかな”という着想からタカラトミーアーツが立ち上げたシリーズ企画『Nuiパン』

様々なキャラクターをパンとしてデザインし、それをそのままぬいぐるみにした“パンのぬいぐるみ”は、パンのリアルさを追求したデザインと、複数の素材を使用して質感の違いを再現するなど、見た目と触感へのこだわりが評価されています。

2026年3月時点で、2025年2月の立ち上げ以降、シリーズ累計70種以上を展開する急成長ブランドとなりました。

PIMT-0『NuiパンSHOPモビリティ』は、ピムトが運用する移動型無人販売ロボット「PIMT-0（ピムト）」をこの『Nuiパン』専用にデコレーションした特別仕様のマシンで、「PIMT-0」としても今回が初の正式運用となります。

これまで『Nuiパン』は全国の専門店や量販店、WEBショップを中心に展開されてきましたが、今回の取り組みにより新たな販売チャネルへと領域を拡大。

成田国際空港での「PIMT-0」の過去の実証実験では、保安検査を通過した出発ゲート付近を利用される方、とりわけ海外から来日される方が、「今の日本らしさ」を感じられるグッズを好む傾向が明らかになりました。

また、国内で高まるぬいぐるみトレンドも踏まえ、このニーズにマッチするグッズとして『Nuiパン』12種が第1弾に選定されました。

『Nuiパン』ブランドはデビューから2年目を迎え、今回、新たな販路として移動型無人販売サービスPIMT-0『NuiパンSHOPモビリティ』を展開。

設置場所は成田国際空港第1ターミナルの保安検査後（国際線）エリアで、移動型サービスの特性を生かし、人流に合わせて柔軟に販売場所を移動しながら運用されます。

これにより、出国エリアを利用される方々が、日本を旅立つ直前までぬいぐるみをお土産として購入できるようになります。

また、PIMT-0『NuiパンSHOPモビリティ』には、遠くからでも『Nuiパン』が販売されていることが分かるポップなデコレーションが施されており、視覚的にも楽しめる特別仕様になっています。

グッズと筐体デザインの両面から、訪日された海外の方を含むゲストが、出発直前まで日本のカルチャーとショッピングを楽しめるひとときを提供。

PIMT-0『NuiパンSHOPモビリティ』を、ピムトが提供する移動型無人販売ロボット「PIMT-0」との取り組みの第1弾商品として展開し、今後もロケーションと利用者ニーズに合わせたグッズが順次提供される予定です☆

PIMT-0とは

ピムトによって提供される次世代の移動型無人販売ロボットサービス「PIMT-0」

最大の特長は、緻密な購買体験設計と専用アプリによる効率的な運用体制にあります。

また「売り物（Marketing/IP連携など）」「売り棚（Creative/装飾デザインなど）」「売り場所（Technology/人流データ分析など）」の3軸から導入支援をし、新しい購買体験で買い物される方の満足を向上させ、かつ従来は店舗設置が困難だったエリアを確実な収益源へと変貌させます。

2024年より全国で検証を行い、2025年3月から成田国際空港においても施設課題の解決に向けた実証実験を実施。

地域産品やサブカルチャーアイテムなど、日本の魅力を伝える商品の販売を続けてきました。こうした実績を踏まえ、2026年4月6日より正式運用へ移行します。

ピムトについて

共通価値の創造（CSV︓Creating Shared Value）の実現を目指してPIMTいる「ピムト」

PIMT-0サービスなどを活用して空港、駅、商業施設、レジャー施設、ホテル、工場、そして国、自治体などの、ロケーションマネージャー様の本業である収益性や顧客満足の最大化を支援すると同時に「オーバーツーリズムにおける弊害」、「遠隔就労や福祉的雇用の創出」や「地域の賑わい創出」、「買い物難民の救済」などの社会課題の解決を自然で持続可能な状態で実現することを目指します。

飛行機に乗る直前まで楽しめる、ここにしかない特別なショッピング体験ができる移動型無人販売サービス。

タカラトミーアーツと「PIMT-0」が切り拓く、新しいショッピングのかたちに、今後も期待が高まります。

成田国際空港第1 ターミナルにて2026年4月6日より運用が開始されている「Nui パン SHOP モビリティ」の紹介でした☆

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© Disney

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

© Disney/Pixar

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